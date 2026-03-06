Τζόλης: Στους νεότερους παίκτες στον κόσμο με συμμετοχή σε 20+ γκολ!

Σημαντική διάκριση για τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος στα 24 του χρόνια βρίσκεται ανάμεσα στους νεότερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο με συμμετοχή σε περισσότερα από 20 γκολ μέσα στη φετινή σεζόν.

Ο Έλληνας εξτρέμ πραγματοποιεί εντυπωσιακή χρονιά με την Κλαμπ Μπριζ και αποτελεί βασικό κομμάτι της μεσοεπιθετικής λειτουργίας της ομάδας, έχοντας καθοριστική συμβολή στην παραγωγή φάσεων και τερμάτων.

Μέχρι στιγμής, σε 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ο Τζόλης μετρά 13 γκολ και 16 ασίστ, φτάνοντας συνολικά τις 29 άμεσες συμμετοχές σε γκολ της ομάδας του. Οι επιδόσεις αυτές τον έφεραν σε ειδική λίστα του CIES Football Observatory με τους νεότερους παίκτες παγκοσμίως που έχουν ξεπεράσει τις 20 συμμετοχές σε γκολ μέσα στη σεζόν.

Ο διεθνής άσος βρίσκεται στην 6η θέση της σχετικής κατάταξης σε ηλικία 24 ετών, ακολουθώντας τον κατά δύο μήνες νεότερο Ρομάνο Ποστέμα της Έμεν.

Στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται ακόμη οι Χοακίν Πανιτσέλι (23 ετών), Γερεμάι Ερνάντεθ (23 ετών), Φρανκουλίνο Ντζου (21 ετών) και ο εντυπωσιακός Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα, που μόλις στα 18 του χρόνια συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στους κορυφαίους νέους δημιουργούς και σκόρερ στον κόσμο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Τζόλης βρίσκεται στη λίστα μπροστά από γνωστά ονόματα της ευρωπαϊκής σκηνής, όπως ο Μάικλ Ολίσε της Μπάγερν και ο Μέισον Γκρίνγουντ.