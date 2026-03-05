Γιατί η ΔΕΑΒ δεν τιμώρησε την ΑΕΚ για τις ρίψεις αντικειμένων

Η ΑΕΚ μπορεί να τιμωρήθηκε από τη Λίγκα για ρίψεις αντικειμένων των οπαδών της στο ματς με τον Βόλο, ωστόσο η ΔΕΑΒ αποφάσισε να μην τιμωρήσει την Ένωση.

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League τιμώρησε την δις υπότροπη στη φετινή αγωνιστική περίοδο, ΑΕΚ, με πρόστιμο 12.000 ευρώ για “ρίψεις αντικειμένων”, στον αγώνα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, που έκρινε ως “πρόσφορα, κατά κανόνα, να προκαλέσουν σωματική βλάβη προσώπου, νόμιμα ευρισκομένου στον αγωνιστικό χώρο".

Ωστόσο, η ΔΕΑΒ δεν επέβαλε στην ΑΕΚ τη διοικητική κύρωση της μιας αγωνιστικής χωρίς θεατές, με το σκεπτικό ότι τα αντικείμενα, που σύμφωνα με τις εκθέσεις του παρατηρητή αγώνα, του παρατηρητή της ΔΕΑΒ και την έκθεση της αστυνομίας, ερίφθησαν από τους οπαδούς της δεν ήταν πρόσφορα να προκαλέσουν σωματική βλάβη.

Δεν είναι η πρώτη φορά στη φετινή σεζόν που αποφάσεις της ΔΕΑΒ έρχονται σε αντιδιαστολή με αυτές του πειθαρχικού οργάνου του ποδοσφαίρου.

Για παράδειγμα η ΑΕΚ τιμωρήθηκε από το πειθαρχικό όργανο του ποδοσφαίρου για ρίψεις αντικειμένων στους εντός έδρας αγώνες αγώνες με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, όμως η ΔΕΑΒ την τιμώρησε με μια αγωνιστική χωρίς θεατές μόνο για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, όπου έπεφταν... ομπρέλες.

Στον αγώνα του “Απόστολος Νικολαϊδης” έπεσαν πλαστικά μπουκάλια, τη στιγμή που ο Γιόβιτς πανηγύριζε το τρίτο του γκολ, υψώνοντας τρία δάχτυλα του χεριού του, έμπροσθεν της “Θύρας 13”, όμως, σύμφωνα με τις εκθέσεις τα μπουκάλια ήταν άδεια και δεν μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό.

Στον αγώνα της Λιβαδειάς υπήρξε ρίψη καθισμάτων, από οπαδούς του ΠΑΟΚ, σε χώρο, που από τις εκθέσεις προέκυψε, ότι δεν μπορούσε να προκληθεί σωματική βλάβη.