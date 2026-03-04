Βάργκα: «Ζεστός» στην ΑΕΚ, αλλά όχι στο peak του – Τα πιο «καυτά» ξεκινήματα της καριέρας του

O Ούγγρος φορ μετρά 4 γκολ και 2 ασίστ σε 9 ματς με την Ένωση, όμως οι αριθμοί του λένε πως μπορεί και καλύτερα. Από τη Φερεντσβάρος, μέχρι την Αυστρία, ο 31χρονος επιθετικός έχει αποδείξει πως διαθέτει το "know how" να ξεκινά…σεληνιασμένος!

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα έχει μπει «ζεστός» στο ξεκίνημα της θητείας της ΑΕΚ, ωστόσο η μέχρι τώρα εκκίνησή του με τα κιτρινόμαυρα, δεν είναι η πιο εντυπωσιακή της καριέρας του.

Ο 31χρονος Ούγγρος φορ, που αποκτήθηκε από τη Φερεντσβάρος στο φετινό χειμερινό παζάρι, μετρά ήδη 4 γκολ και 2 ασίστ σε 9 συμμετοχές με την Ένωση, δείχνοντας από νωρίς στοιχεία του επιθετικού που μπορεί να δώσει λύσεις στο σκοράρισμα και όχι μόνο.

Κι όμως, αν ρίξει κανείς μια ματιά στο παρελθόν του, θα διαπιστώσει πως ο 31χρονος φορ έχει… συνηθίσει σε «εκρηκτικά» ξεκινήματα.

Η κορυφαία του εκκίνηση καταγράφηκε τη σεζόν 2023-24 με τη Φερεντσβάρος, όταν στα πρώτα εννέα παιχνίδια του με την ουγγρική ομάδα είχε «γράψει» 12 γκολ και 6 ασίστ, αριθμοί που προκαλούν…ίλιγγο και αποτυπώνουν την επιδραστικότητά του στο επιθετικό τρίτο.

Ανάλογα «καυτή» ήταν και η αρχή του την περίοδο 2022-23 με την Paksi FC, όπου στα πρώτα εννέα ματς είχε 7 γκολ και 1 ασίστ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του επαφή με τα δίχτυα.

Τον Ιανουάριο του 2020 μετακόμισε στην Gyirmót FC Győr και στα πρώτα εννέα παιχνίδια του σημείωσε 4 γκολ, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα, με τη φανέλα της αυστριακής SV Lafnitz, είχε 3 γκολ και 3 ασίστ στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Ακόμη πιο πίσω, τον Γενάρη του 2018, με το ντεμπούτο του στη Mattersburg II, είχε εκρηκτική παρουσία με 8 γκολ στα πρώτα εννέα παιχνίδια, ενώ η πρώτη του επαφή με ανδρικό επίπεδο, τη σεζόν 2011-12 στη SV Eberau, συνοδεύτηκε από 4 γκολ σε 9 αγώνες.

Τα 4 γκολ – 2 ασίστ σε 9 ματς με την ΑΕΚ μόνο… άσχημη επίδοση δεν το λες.

Απλώς, στην περίπτωση του Βάργκα, ο πήχης έχει τοποθετηθεί από τον ίδιο ακόμα ψηλότερα. Και αν ακολουθήσει την παράδοση των προηγούμενων σταθμών της καριέρας του, τότε τα ακόμα καλύτερα ίσως να βρίσκονται μπροστά για την Ένωση.