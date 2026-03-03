Σοκ στην Ρεάλ Μαδρίτης με Ροντρίγκο!

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός της βασίλισσας υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο!

Σοκαριστικά είναι τα νέα που έρχονται από την Μαδρίτη αναφορικά με τον τραυματισμό του Ροντρίγκο. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στην αναμέτρηση με την Χετάφε υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Ροντρίγκο μπήκε ως αλλαγή στην αναμέτρηση με την Χετάφε στο 54ο λεπτό και λίγα λεπτά αργότερα έπεσε στον αγωνιστικό χώρο από χτύπημα στο γόνατο.

Ωστόσο, παρά τις ενοχλήσεις συνέχισε την αναμέτρηση και έπαιξε με κομμένο χιαστό μέχρι το τέλος της!

Οι εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη επιβεβαίωσαν τον χειρότερο φόβο, σε μία περίοδο που η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μείνει με μοναδικούς υγιείς επιθετικούς τους Γκονζάλο Γκαρσία και Βινίσιους!