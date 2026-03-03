Λεμονής: Ο αναμορφωτής της Ραντνίτσκι – Από υποψήφια για υποβιβασμό βάζει πλώρη για 8άδα

Ο Τάκης Λεμονής γνωρίζει την αποθέωση στη Σερβία, καθώς ανέλαβε την Ραντνίτσκι με σκοπό να την βγάλει από την επικίνδυνη ζώνη έχοντας καταφέρει ήδη να την οδηγήσει σε τέσσερις σερί νίκες και σε ισοπαλία με την Παρτιζάν.

Ο Τάκης Λεμονής κατάφερε να «αναστήσει» τη Ραντνίτσκι. Είναι χαρακτηριστικό πως η ομάδα από το Νις έχει συγκεντρώσει 13 από τους 15 διαθέσιμους βαθμούς της το τελευταίο διάστημα καταγράφοντας δηλαδή τέσσερις νίκες και μια ισοπαλία. Η τελευταία νίκη επί της Γιάβορ (1-0, 1/3), τροποποιεί τους στόχους της Ραντνίτσκι, καθώς όχι μόνο δεν κινδυνεύει με υποβιβασμό, αλλά διεκδικεί θέση στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας καθώς απέχει μόλις έναν βαθμό από την 8η OFK Μπέογκραντ.

«Πετύχαμε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στην έδρα μας. Μερικές φορές είναι δύσκολο να κάνεις δύο διαδοχικές νίκες, αλλά πιστεύω ότι παίξαμε πολύ καλύτερα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Αντιμετωπίσαμε έναν σκληρό αντίπαλο, μια καλή ομάδα.



Για τα ματς με την IMT Νόβι Μπέογκραντ και τη Γιάβορ κάναμε βίντεο-ανάλυση με τους παίκτες για τρεις ημέρες, αντί για τις συνηθισμένες δύο. Ήθελα να δώσουμε προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τους ποδοσφαιριστές του αντιπάλου. Σε αυτό το πρωτάθλημα δεν μπορείς να κερδίσεις κανέναν αν δεν είσαι απόλυτα προετοιμασμένος. Αυτό το παιχνίδι ανήκει πλέον στο παρελθόν, στρεφόμαστε στο επόμενο», δήλωσε ο Λεμονής, προσθέτοντας.

«Όταν εγώ και το τεχνικό μου επιτελείο αναλάβαμε την ομάδα, θέσαμε ως στόχο την είσοδο στην πρώτη οκτάδα. Τώρα είμαστε κοντά, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα αν δεν συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ τους φιλάθλους που ήρθαν στο γήπεδο, αλλά και την Παρασκευή στην προπόνηση για να μας στηρίξουν. Η θετική τους ενέργεια σημαίνει πολλά για εμάς», πρόσθεσε ο Έλληνας τεχνικός.