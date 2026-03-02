«Φαβορί για τον πάγκο της Μοντερέι ο Ντιέγκο Αλόνσο»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό, ο Ντιέγκο Αλόνσο αποτελεί αυτή την στιγμή βασικό υποψήφιο για τον πάγκο της Μοντερέι.

Ο Ντιέγκο Αλόνσο πέρασε στο πρόσφατο παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αλλά αποχώρησε άδοξα, αφού η ομάδα δεν παρουσίαζε καλό πρόσωπο και είχε χάσει αρκετούς βαθμούς στο Πρωτάθλημα.

Ενάμιση χρόνο μετά την απομάκρυνσή του όμως, ο Ουρουγουανός τεχνικός είναι έτοιμος να επιστρέψει στην δράση, με δημοσιεύματα από το Μεξικό να τον θεωρούν φαβορί για την τεχνική ηγεσία της Μοντερέι.

Η ομάδα από το Μεξικό απομάκρυνε τον Ντομενέκ Τόρεντ λόγω των κακών αποτελεσμάτων στο Πρωτάθλημα, με την «TUDN» να υποστηρίζει ότι οι δύο υποψήφιοι για την διαδοχή του είναι οι Ντιέγκο Αλόνσο και Ρόμπερτ Ντάντε Σιμπολίντι.

Απόσπασμα από το δημοσίευμα:

«Μετά την αποχώρηση του Τορέντ, ήδη κυκλοφορούν δύο βασικά ονόματα για τη διαδοχή του: αυτά των Ντιέγκο Αλόνσο και Ρόμπερτ Ντάντε Σιμπόλντι. Ο Αλόνσο είχε καθοδηγήσει τη Μοντερέι από το 2018 έως το 2019, φτάνοντας σε δύο τελικούς και κατακτώντας το Concacaf Champions Cup. Από την άλλη, ο Σιμπόλντι υπήρξε προπονητής της μεγάλης αντιπάλου Τίγκρες, με την οποία κατέκτησε τον τίτλο.

Μια ακόμη επιλογή που εξετάζεται για την αντικατάσταση του Τορέντ είναι ο Νικολάς Σάντσες.

Ο Ντομένεκ Τορέντ ανέλαβε τη Μοντερέι το καλοκαίρι του 2025 και συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, φτάνοντας μέχρι τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Στη Liga MX, οδήγησε τους Ραγιάδος έως τα ημιτελικά του Apertura 2025, όπου αποκλείστηκαν από την Τολούκα, ενώ στο Clausura 2026 άφησε την ομάδα στην ένατη θέση με 10 βαθμούς έπειτα από οκτώ αγωνιστικές».