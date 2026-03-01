«Αγκαλιά» με την άνοδο η Καλαμάτα - Σκότωσε» τον Πανιώνιο ο Ολυμπιακός Β'

Η Καλαμάτα «πάτησε» τη Μαρκό εντός έδρας με σκορ 2-0 και σε συνδυασμό με τη γκέλα του Πανιωνίου κόντρα στον Ολυμπιακό Β', η «Μαύρη Θύελλα» είναι πλέον πάρα πολύ κοντά στην άνοδο!

Μία... ανάσα από την άνοδο στην Super League βρίσκεται η Καλαμάτα η οποία επικράτησε με 2-0 της Μαρκό και ανέβηκε στο +5 από τον Πανιώνιο που ηττήθηκε με 2-1 στην έδρα του Ολυμπιακού Β'.

Η «Μαύρη Θύελλα» άνοιξε το σκορ στο 20' με πλασέ του Μιράντα. Λίγα λεπτά πριν ο Σεμπά ένιωσε αδιαθεσία και αποχώρησε με ασθενοφόρο για το νοσοκομείο, με όσους βρίσκονταν στο γήπεδο να «παγώνουν» και τους ανθρώπους της Μαρκό να είναι σε ανησυχία.

Η Καλαμάτα «σφράγισε» τη νίκη της στο 87ο λεπτό με γκολ του Μορέιρα.

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Μιράντα (64′ Μορέιρα), Οικονόμου, Καλουτσικίδης, Παναγιώτου, Τάχατος (46′ λ.τ Σιλά (72′ λ.τ Σπυράκος), Μάντζης (72′ Κωτσόπουλος), Μπονέτο (56′ Χορδάν), Τσορνομάζ και Τσέλιος.

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Τσάκνης, Φουρλάνος, Φατιόν, Σεμπά (23′ λ.τ Γιόχανσον), Παυλίδης, Μιούλερ, Οικονομίδης (78′ Μπουσάι), Σμάλης, Ντέντλερ (78′ Μπετσίροβιτς) και Κυριακίδης.

«Δεύτερο» σερί στραβοπάτημα για τον Πανιώνιο, με τον Ολυμπιακό Β΄ να επικρατεί με 2-1 στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, αφήνοντας 5 βαθμούς πίσω τον «ιστορικό» από την άνοδο. Σκόρερς οι Κουτσίδης και Τανούλης για τους γηπεδούχους, μείωσε με τον Μπελμόντ ο Πανιώνιος.

Ολυμπιακός Β' (Ρούμπιο): Μπότης, Μπιλάλ, Βαλμπουενά (64′ Ζούγλης), Φίλης, Κουτσογούλας, Θαρθάνα, Τανούλης, Κεϊτά (77′ Γκοτζαμανίδης), Τουφάκης (64′ Λιατσικούρας), Κουτσίδης και Ρολάκης.

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Σαραμαντάς (83′ λ.τ Φελίσιο), Αυλωνίτης, Μπελμόντ, Γιακόβλεφ (62′ Κρητικός), Στούπης (72′ Ντίας), Γιένσεν, Μωραΐτης, Βοΐλης (62′ Μόρσεϊ), Βενάρδος και Παπαγεωργίου (46′ Κολοβός).