Η Σπόρτινγκ συνεχίζει την καταδίωξη της Πόρτο - Μπήκε ως αλλαγή ο Βαγιαννίδης

Η Σπόρτινγκ παραμένει «ζωντανή» στην μάχη του τίτλου, αφού λύγισε την Εστορίλ με 3-0 και παραμένει στο -4 από την πρωτοπόρο Πόρτο.

Η Σπόρτινγκ είχε σε εξαιρετική κατάσταση τον Λουίς Σουάρες, με τον Κολομβιανό στράικερ να ανοίγει το σκορ στο 6ο λεπτό, ενώ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 16' δίνοντας σαφές προβάδισμα στην Σπόρτινγκ.

Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης ο Μπραγκάνσα διαμόρφωσε το τελικό 3-0, με την Σπόρτινγκ να συνεχίζει το κυνήγι της Πόρτο, με την απόσταση των δύο ομάδων να είναι στους τέσσερις βαθμούς.

Ο Γιώργος Βιαγιαννίδης κατέγραψε χρόνο συμμετοχής, αφού μπήκε ως αλλαγή στην αναμέτρηση στο 83ο λεπτό, ενώ ο Φώτης Ιωάννιδης έμεινε εκτός αποστολής.