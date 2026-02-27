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Απίθανο γκολ από το... πουθενά στο Πάρμα - Κάλιαρι (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ένα γκολ από εκείνα που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό σημειώθηκε στον αγώνα της Πάρμα με την Κάλιαρι, αφού όλα έγιναν στα.....ξαφνικά.

Για την ακρίβεια ο Φολορούνσο είχε πλαγιοκωπήσει και άπαντες πίστευαν ότι θα βγάλει σέντρα, ακόμη και ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Ωστόσο ο παίκτες της Κάλιαρι είδε την ευκαιρία και δεν την άφησε να πάει χαμένη, στέλνοντας την μπάλα συστημένη στα δίχτυα.

 

Απίθανο γκολ από το... πουθενά στο Πάρμα - Κάλιαρι (vid)