Απίθανο γκολ από το... πουθενά στο Πάρμα - Κάλιαρι (vid)

Ένα γκολ από εκείνα που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό σημειώθηκε στον αγώνα της Πάρμα με την Κάλιαρι, αφού όλα έγιναν στα.....ξαφνικά.

Για την ακρίβεια ο Φολορούνσο είχε πλαγιοκωπήσει και άπαντες πίστευαν ότι θα βγάλει σέντρα, ακόμη και ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Ωστόσο ο παίκτες της Κάλιαρι είδε την ευκαιρία και δεν την άφησε να πάει χαμένη, στέλνοντας την μπάλα συστημένη στα δίχτυα. vai ter gente dizendo que ele tentou cruzar, mas a verdade é que o Folorunsho acertou um senhor PETARDO para o Cagliari!



Chute forte e consciente - claro, com rara felicidade pic.twitter.com/S2WfK07Iv4 — César Costa (@cesar21costa) February 27, 2026