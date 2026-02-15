Με το... δεξί Ελλάς Σύρου, Αιγάλεω, Ηλιούπολη - Σε... μπελάδες η Καλλιθέα!

Η Ελλάς Σύρου επικράτησε με 1-2 στα Χανιά και τα «βούλιαξε», το Αιγάλεω νίκησε με 1-0 την Athens Καλλιθέα και την πλησίασε στον πόντο, ενώ κοντά τους παραμένει η Ηλιούπολη, καθώς επιβλήθηκε, επίσης, με 1-0 του Παναργειακού στην Αθήνα.

Τα play-out της Super League 2 ξεκίνησαν και στον Νότιο (Β') Όμιλο σχηματίστηκε ένα... τρενάκι τρόμου με τέσσερις ομάδες να παλεύουν για δυο θέσεις παραμονής!

Στα Χανιά, η Ελλάς Σύρου προηγήθηκε με τον Νάτσο στο 24', όμως ο Οτσιβέτσι ανατράπηκε από τον Γαρουφαλιά στο 55' και ένα λεπτό μετά ισοφάρισε σε 1-1 με πέναλτι ο Τούργκοτ. Οι Κυκλαδίτες, με τον Νάρσινγκ να μπαίνει ως αλλαγή στο 68', «λυτρώθηκαν» με το εξαιρετικό σουτ του Γαρουφαλιά στο 90+3' για το 1-2, παίρνοντας... πίσω το αίμα του!

Στην Ηλιούπολη, ο Παναργειακός έμεινε με παίκτη λιγότερο στο 33' λόγω αποβολής του Μπραχίμα Κονέ με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Όλα έδειχναν πως οι δυο ομάδες θα μείνουν στη «λευκή» ισοπαλία, όμως στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ορέστης Κρέτσι χάρισε το «τρίποντο» στην ομάδα του Θωμά Γράφα. Εκείνη του Σάκη Παπαβασιλείου τελείωσε το ματς με εννέα, καθώς στο φινάλε αποβλήθηκε και ο Νικολετόπουλος.

Νίκη με το ίδιο σκορ, 1-0, σημείωσε και το Αιγάλεω υποδεχόμενο την Athens Καλλιθέα στο ουδέτερο γήπεδο της Καισαριανής. Στο ντεμπούτο του Τόλη Τερζή στον πάγκο του «Σίτι» και του Δημήτρη Καλαϊτζίδη σε αυτόν της Καλλιθέας, τη διαφορά έκανε το σουτ του Φαϊζάλ στο 26', αλλά και η απόκρουση του Καραργύρη στο πέναλτι του Ματίγια στο 63'!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ / PLAY-OUT (Β’ ΟΜΙΛΟΣ, 1η Αγωνιστική):

1. Ελλάς Σύρου 15 βαθμοί

2. Athens Kallithea 13 βαθμοί

3. Αιγάλεω 12 βαθμοί

4. Ηλιούπολη 11 βαθμοί

5. Χανιά 6 βαθμοί

6. Παναργειακός 3 βαθμοί