Νότιγχαμ: Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Βίτορ Περέιρα

Ο Βίτορ Περέιρα είναι ο εκλεκτός για τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ. Η επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου

Τον νέο της προπονητή ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα η Νότιγχαμ Φόρεστ! Ο λόγος για τον Βίτορ Περέιρα, ο οποίος θα αποτελέσει τον τέταρτο τεχνικό της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη στη σεζόν.

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμβόλαιο για 1,5 χρόνο, μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με τον Πορτογάλο να έχει να διαβεί ένα απαιτητικό μονοπάτι, με στόχο την παραμονή στην κατηγορία.

Ο Περέιρα έχει διατελέσει τεχνικός και στη χώρα μας, στον πάγκο του Ολυμπιακού, το 2015 και φέτος, μετά από απουσία τριών μηνών από τους πάγκους, αναλαμβάνει την Νότιγχαμ στην 17η θέση της βαθμολογίας, μόλις στο +3 από την ζώνη του υποβιβασμού.