Ο Μποβέ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από 15 μήνες!

Ο Εντοάρντο Μποβέ έκανε το μεγάλο comeback στα γήπεδα, 15 μήνες μετά την μεγάλη περιπέτεια υγείας που πέρασε.

O 23χρονος χαφ είχε παγώσει τους πάντες όταν κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο στην αναμέτρηση της Φιορεντίνα με την Ίντερ, με τις εξετάσεις στο νοσοκομείο να δείχνουν πρόβλημα στην καρδιά του.

Ο νεαρός Ιταλός, ωστόσο δεν το έβαλε κάτω, επέστρεψε στην Ρόμα και δούλεψε σκληρά για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, με την Γουότφορντ στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου να του δίνει την ευκαιρία.

Το Σάββατο (15/2), μάλιστα ο 23χρονος χαφ έκανε το μεγάλο comeback στα γήπεδα, αφού κατέγραψε τετράλεπτη συμμετοχή ως αλλαγή στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Γουότφορντ με την Πρέστον.