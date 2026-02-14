«Χ»αλάστηκαν Καμπανιακός και Νέστος - Όσο κερδίζει... ελπίζει ο ΠΑΣ

Με πολλή ένταση και δίχως τέρματα ολοκληρώθηκε το Καμπανιακός - Νέστος Χρυσούπολης (0-0), ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα έφυγε με το τρίποντο από την Ευκαρπία, βάζοντας... τέλος στις ελπίδες του Μακεδονικού (0-1).

Τρεις κόκκινες και μηδέν γκολ ο απολογισμός στο γήπεδο της Χαλάστρας για Καμπανιακό και Νέστο, οι οποίοι «χαλάστηκαν».

Από πλευράς γηπεδούχων αποβλήθηκε στο 60' ο Παπαστεριανός, ενώ οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με εννιά παίκτες, έπειτα από τις αποβολές των Μανωλάκη (66') και Δαλιανόπολου (86').

0-0 τελικό σκορ με τον Καμπανιακό να φτάνει στους 9 βαθμούς, ενώ μία θέση παραπάνω και με 10 βαθμούς βρίσκεται ο Νέστος Χρυσούπολης, στο -2 πλέον από την Καβάλα.

Νίκη-ελπίδας πέτυχε ο ΠΑΣ Γιάννινα στην Ευκαρπία (0-1) με χρυσό σκόρερ τον Κοντονικό, όταν στο 23’ ξέφυγε στην πλάτη της άμυνας και με ωραίο πλασέ νίκησε τον Καζέλη για το 0-1. Ο Μακεδονικός ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 παίκτες, έπειτα από αποβολή του Καραμπέρη, μέχρι το τελικό 0-1.

