Live: Παναιτωλικός - Αστέρας Aktor

STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Γήπεδο Παναιτωλικού / Cosmote Sport 2HD
21η αγωνιστική
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
3 1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Διαιτητης
- Ευαγγέλου Άγγελος (Αθηνών)
- VAR: Παπαπέτρου Αναστάσιος (Αθηνών)
- AVAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)
Βοηθοι
- Πάτρας Πέτρος (Μακεδονίας)
- Χριστοδούλου Γεώργιος (Ημαθίας)
Τεταρτος
- Κόκκινος Γεώργιος (Χαλκιδικής)
Σκορερς
- 19' Ματσάν
- 64' Μπάτζι
- 81' Άλεξιτς
Κιτρινες καρτες
- 40' Κουτσερένκο
- 90+2' Μπουχαλάκης
Σκορερς
- 44' Μπαρτόλο (πέν.)
Κιτρινες καρτες
- 40' Καστάνο
- 50' Μίτροβιτς