Μια... ανάσα από την Φλαμένγκο ο Πακετά - Προφορική συμφωνία με την Γουέστ Χαμ

Σύμφωνα με το «Sky Sports», οι Βραζιλιάνοι θα καταβάλουν στους Άγγλους το ποσό των 41 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αποκτήσουν τον 28χρονο μέσο, που θα επιστρέψει στην ομάδα που τον ανέδειξε.
Πλέον, ο Λούκας Πακετά περιμένει το «πράσινο φως» για να ταξιδέψει στην πατρίδα του, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Φλαμένγκο.
BREAKING: Deal has been verbally agreed for Flamengo to sign Lucas Paqueta from West Ham.— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 26, 2026
£35.8m (€41.25m) deal will be formalised in writing in next 24 hours 🚨 pic.twitter.com/7zyQVZwcww