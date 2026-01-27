Μια... ανάσα από την Φλαμένγκο ο Πακετά - Προφορική συμφωνία με την Γουέστ Χαμ

Έτοιμος να επιστρέψει στο «σπίτι» του είναι ο Λούκας Πακετά, αφού η Φλαμένγκο ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Γουέστ Χαμ για την απόκτηση του Βραζιλιάνου χαφ.

Σύμφωνα με το «Sky Sports», οι Βραζιλιάνοι θα καταβάλουν στους Άγγλους το ποσό των 41 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αποκτήσουν τον 28χρονο μέσο, που θα επιστρέψει στην ομάδα που τον ανέδειξε.

Πλέον, ο Λούκας Πακετά περιμένει το «πράσινο φως» για να ταξιδέψει στην πατρίδα του, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Φλαμένγκο.