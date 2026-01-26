Καμπανιακός: Κάτοικος Χαλάστρας ο Λάμπτει-Μιλς

Ενίσχυση για τον Καμπανιακό ενόψει των play out της Super League 2.

Ο Κelvin Lamptey-Mills αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ομάδας του Καμπανιακού.

O Γκανέζος κεντρικός αμυντικός προέρχεται από την Ατλάντα των ΗΠΑ και αποτελεί ένα από τα δυνατά prospect της χώρας του. Έχει αγωνιστεί στην Αμερική, στο αναπτυξιακό πρωτάθλημα του MLS Next Pro με τους Kalonji Academy, ενώ την περσινή σεζόν έκανε το επόμενο βήμα υπογράφοντας με την ΜΕΑΠ Νήσου στην Β’ Κατηγορία Κύπρου. Eπιπλέον έχει αγωνιστεί και στην προεθνική της Γκάνας Κ20.

Η οικογένεια του Καμπανιακού καλωσορίζει τον Kevin Lamptey-Mills και του εύχεται υγεία και επιτυχίες για την συνέχεια της αγωνιστικής περιόδου.