Τσικίνιο: «Το να πάω στον Ολυμπιακό, ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου»

Στη μετακίνησή του από την Μπενφίκα στον Ολυμπιακό αναφέρθηκε ο Τσικίνιο σε δηλώσεις του στο DAZN, λέγοντας πως ήταν καλύτερη απόφαση της ζωής του.

Ο Τσικίνιο έφυγε από την Μπενφίκα τον Ιανουάριο του 2024 για να ενταχθεί στον Ολυμπιακό, αλλά, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε σε δηλώσεις του στο DAZN, είχε σχεδόν τα πάντα για να συμφωνήσει στην επέκταση του συμβολαίου του με την Μπενφίκα. Ωστόσο, έβλεπε ότι έχανε τη θέση του στην ενδεκάδα, κι αποφάσισε να επιδιώξει μια αλλαγή σκηνικού.

«Ήμουν πολύ ειλικρινής με τον Ρούι Κόστα και τον προπονητή Ρότζερ Σμιτ και τους είπα ότι κατάλαβα ότι είχαν υπογράψει τον Κιοκτσού, ότι έχουν τον Ζοάο Νέβες που αναδεικνύεται και είναι αστέρι, ένα φαινόμενο, δεν τίθεται καν θέμα, έχουν τον Φλορεντίνο, νεότερα παιδιά που αναδεικνύονται και που ίσως θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες. Είχαμε καταλήξει σε συμφωνία για την ανανέωση, αλλά είπα ότι το καλύτερο θα ήταν να φύγω, ότι ήθελα να συνεχίσω να παίζω. Ο προπονητής είπε όχι, ότι ήθελε να βασίζεται σε μένα, ότι θα ήμουν σημαντικός, αλλά τον Ιανουάριο τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως ήθελα, κατέληξα ελεύθερος, μπορούσα να υπογράψω για όποιον ήθελα και ήρθε η προσφορά του Ολυμπιακού», σημείωσε σε συνέντευξή του στο DAZN, τονίζοντας επίσης ότι δεν μετανιώνει καθόλου που έκανε αυτό το βήμα στην καριέρα του: «Ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου. Είμαι πολύ χαρούμενος».

Σύντομα, ο μέσος του Ολυμπιακού θα συναντηθεί με τον φίλο του Γκριμάλντο που παίζει στη Λεβερκούζεν, με τον οποίο μοιραζόταν τα αποδυτήρια στην Μπενφίκα, και αποκαλύπτει ότι έχουν ήδη μιλήσει για αυτή τη συνάντηση. «Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι φιλίες περνούν σε δεύτερη μοίρα. Αλλά θα ανταλλάξουμε φανέλες και θα κουβεντιάσουμε λίγο μετά», σημείωσε.

