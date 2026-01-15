Ο Πακετά ενημέρωσε την Γουέστ Χαμ ότι θέλει να επιστρέψει στην Φλαμένγκο!

O 28χρονος χαφ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την βραζιλιάνικη ομάδα και ασκεί πιέσεις στους Άγγλους για την μεταγραφή του.

Ο Λούκας Πακετά επιθυμεί διακαώς την επιστροφή του στην ομάδα που τον ανέδειξε, ενημερώνοντας τους ιθύνοντες της Γουέστ Χαμ, για την πρόθεσή του να πάρει μεταγραφή στην Φλαμένγκο.

Οι Βραζιλιάνοι, μάλιστα αναμένεται να καταθέσουν επίσημη πρόταση τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ξεκινήσουν με κάθε επισημότητα τις συζητήσεις με την Γουέστ Χαμ.

Οι ιθύνοντες των «σφυριών» λαμβάνοντας υπόψιν και την επιθυμία του Λούκας Πακετά, είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν το ενδεχόμενο παραχώρησης του 28χρονου χαφ.