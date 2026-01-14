Η ΑΕΚ τα έκανε δύσκολα, ας βρει τώρα και τις λύσεις

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για την κατραπακιά της ΑΕΚ από τον ΟΦΗ και την ανάγκη για άμεση επιστροφή.

Τώρα, από που να το πιάσεις και που να το αφήσεις. Την περίοδο που η ΑΕΚ έδειχνε να σφύζει από αυτοπεποίθηση, αφαιρούσε μία προς μία από πάνω της «κατάρες» και ιστορίες περίεργες, ξαφνικά μπήκε με τόση νωχελικότητα και χαλαρή προσέγγιση στο 2026, που βάζει πολύ δύσκολα στον εαυτό της. Ο Νίκολιτς είπε πως η ομάδα του θυμίζει σε πολλά όσα συνέβαιναν πριν από τρεις μήνες, όταν υπήρχε εκείνος ο κακός μήνας με τις ήττες και τις προβληματικές εμφανίσεις. Τότε, κατάφερε να βρει τρόπο για αποδείξεις. Και τώρα, καλείται να κάνει ξανά το ίδιο.

Δεν χρειάζεται ουδείς να κρύβεται πίσω από το δάχτυλο του. Είναι μια κατραπακιά, ένα μεγάλο κάζο αυτό που υπέστη η ΑΕΚ από τον ΟΦΗ. Σαφέστατα είναι το κύπελλο θεσμός εκπλήξεων, δεδομένα ήταν ο τρίτος ιεραρχικά στόχος της ΑΕΚ, αλλά ήταν στόχος και υπήρχε πεδίο δόξης λαμπρό για μια πορεία που θα έφτανε ως τον τελικό χωρίς να υπάρχουν μεγάλες αναμετρήσεις. Δυστυχώς για την ΑΕΚ, επιβεβαιώθηκε πως δεν υπάρχει κανένα ματς που να μπορείς να πάρεις με την φανέλα. Και σίγουρα, δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι που να μπορείς να πάρεις αν δεν παίξεις καλά.

Να βρει το πρόβλημα

Αυτό είναι και το μέγιστο ζήτημα για την ΑΕΚ, κατά την κρίση μου σημαντικότερο και από τον αποκλεισμό αυτόν καθ’ αυτόν. Δηλαδή, πως μια ομάδα που είχε μεγάλη παραγωγή φάσεων, που ξεχώριζε και ενθουσίαζε με το συνδυαστικό ποδόσφαιρο και τις ατομικές εμπνεύσεις, που είχε παιχνίδι από τον άξονα και από τα άκρα, εμφανίζεται τόσο μονοδιάστατη και προβλέψιμη. Είναι επηρεασμένη από την διακοπή; Μπορεί, αλλά τότε δεν δικαιολογούνται οι επτά αλλαγές συγκριτικά με την 11άδα που έπαιξε στο πρώτο ματς της σεζόν.

Μπορεί να αρχίζουν να την «διαβάζουν» οι αντίπαλοι; Ως ένα σημείο ισχύει και δεν μπορεί να είναι τυχαίο πως έχει αυτήν την προβληματική εικόνα απέναντι σε ομάδες που παίζουν με τριάδα στην άμυνα. Μόνο που στον προημιτελικό, η ΑΕΚ επέλεξε να παίξει με εξτρέμ και να μην πάει στο σύνηθες παιχνίδι με τους εσωτερικούς μέσους. Πήρε αρκετά πράγματα από τα ρήγματα που δημιουργούσε ο Ελίασον, πήρε ελάχιστα από τον Κουτέσα, αλλά το θέμα είναι πως ήταν μια ομάδα που είχε πολλά ζητήματα.

Αμεση λύση

Το σημαντικότερο στα δικά μου μάτια αφορά την συνολική προσέγγιση του ματς. Δεν είναι από εκείνα τα παιχνίδια που μπορείς να βρεις τον καλύτερο ή τον χειρότερο, γιατί σχεδόν όλοι κινήθηκαν σε ρηχά νερά. Και αυτό σημαίνει πως δεν είναι ζήτημα ενός παίκτη, αλλά συνολικά της ομάδας. Δεν έχουν επιστρέψει ακόμα από τις διακοπές; Έχουν ανεβάσει τόσο πολύ ρυθμούς που δεν μπορούν να βγάλουν φρεσκάδα στο γήπεδο; Δεν είμαι ειδικός και δεν έχω γνώση για να απαντήσω. Αλλά ο προπονητής πρέπει να βρει και άμεσα τις πταίει.

Είναι δεδομένο πάντως, πως αυτός ο ίλιγγος που προέκυπτε κάθε φορά που έκλεβε μπάλες ο ΟΦΗ, είναι ζητούμενο που καλείται άμεσα να λύσει η ΑΕΚ. Και σίγουρα, όταν έχεις τέτοια ζητήματα δεν μπορεί να βγαίνει τόσο γρήγορα από το παιχνίδι ο χαφ που τρέχει, κλέβει και μαρκάρει με περισσότερη συνέπεια από κάθε άλλον, όπου βέβαια αναφέρομαι στον Πινέδα. Ο ΟΦΗ απείλησε από το πρώτο λεπτό, έβρισκε συνεχώς ανοιχτό γήπεδο και υπήρχαν στιγμές που οι Νους και Σαλσέδο έμοιαζαν με Σαλάχ και Χάαλαντ. Ετσι άλλωστε προέκυψε και το γκολ, με αντεπίθεση τεσσάρων έναντι τριών και κανέναν να μην μαρκάρει τον Κρίσμανιτς που έτρεξε το μισό γήπεδο.

Αυτοί που είναι παρόντες

Η ΑΕΚ έδειξε στην πρώτη αγωνιστική κρίση της σεζόν πως είχε αντανακλαστικά και βρήκε τις λύσεις. Ο Νίκολιτς είναι έμπειρος και πολύ κυνικός προπονητής. Τώρα, θα πρέπει να σπάσει τα αυγά όπου χρειάζεται. Αντί να γίνεται συζήτηση για εκείνους που δεν παίζουν ή που δεν έχουν έρθει («λατρεμένο» πάντα σε γκέλες), το ζητούμενο είναι πως θα αξιοποιηθούν οι παρόντες. Η ΑΕΚ έχει ξοδέψει 7 εκατ. ευρώ, τον έναν δεν τον έχουμε δει ακόμα και τον άλλον προσπαθούμε να δούμε πως θα χωρέσει.

Να πω την αλήθεια, όσο και δεν θέλω να γίνομαι αφοριστικός, δεν βλέπω πως θα μπορεί να γίνει αυτό μαζί με Βάργκα και Γιόβιτς. Δεν είναι τυχαίο, πως όπως και στην Θεσσαλονίκη, όταν οπισθοχώρησε ο Σέρβος, κυριάρχησε ο αντίπαλος. Ο Βάργκα χρειάζεται την μπάλα στην περιοχή και εκεί δεν την πήρε ποτέ. Όπως και να έχει, ο Νίκολιτς είναι ικανότατος και θα βρει τις λύσεις, ακόμα και όταν κάποιες επιλογές είναι πατενταρισμένες στο δικό του μυαλό και δεν αφορούν την λογική χρησιμοποίηση κάποιων παικτών.