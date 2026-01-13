Τζόλης: «Θέλω να παίξω σε μια κορυφαία ομάδα όπως η Μπαρτσελόνα και η Λίβερπουλ»

Σε συνέντευξή του στην «Het Nieuwsblad», ο Τζόλης δήλωσε την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του σε μία κορυφαία ομάδα όπως η Μπαρτσελόνα ή η Λίβερπουλ.

Ο Έλληνας ακραίος επιθετικός της Κλαμπ Μπριζ διανύει εξαιρετική σεζόν με τους Βέλγους και ήδη αρκετοί σύλλογοι ενδιαφέρονται για την περίπτωση του.

Ο Χρήστος Τζόλης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Het Nieuwsblad», ανέφερε ότι είναι έτοιμος για το «επόμενο βήμα» σε μία κορυφαία ομάδα της Ευρώπης όπως η Μπαρτσελόνα ή Λίβερπουλ.

Ο 23χρονος διεθνής εξτρέμ ανάφερε χαρακτηριστικά: «Θέλω να παίξω σε μια κορυφαία ομάδα. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω. Δεν γνωρίζω κανένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, οπότε δεν το σκέφτομαι καν. Ίσως εσείς γνωρίζετε περισσότερα από εμένα. Θα ήθελα να κερδίσω πρώτα τον τίτλο εδώ, αν και ποτέ δεν ξέρεις, οπότε δεν μπορώ να πω με 100% βεβαιότητα ότι θα μείνω αυτόν τον χειμώνα. Αν έρθει μια τρελή ομάδα, όπως η Μπαρτσελόνα, η Λίβερπουλ... Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι εννοώ, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα συμβεί τον χειμώνα».