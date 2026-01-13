Τετέ: «Είχα και άλλες προτάσεις αλλά το όνειρό μου ήταν η Γκρέμιο»

Ο Τετέ παρουσιάστηκε και επίσημα από την Γκρέμιο, με τον πρώην -πλέον- μεσοεπιθετικό του Παναθηναϊκού να εξηγεί τους λόγους που επέλεξε να επαναπατριστεί.

Αναλυτικά όσα δήλωσε κατά την παρουσίασή του:

«Για μένα είναι ένα όνειρο που πραγματοποιείται, ένα όνειρο που ξεκινά από πολύ παλιά, από τότε που ήμουν 8 ετών και ήρθα στη Γκρέμιο. Να φοράω τη φανέλα της Γκρέμιο, στην Αρένα… Είμαι πολύ χαρούμενος, το συναίσθημα είναι πραγματικά υπέροχο.

Υπήρχαν κι άλλες προτάσεις, αλλά όπως είπα, για μένα η Γκρέμιο είναι το όνειρό μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που το πραγματοποιώ. Υπήρχε κι άλλη πρόταση, αλλά μετά από συζητήσεις με τον Πάμπλο Μπουένο, τον μάνατζέρ μου, με τον πρόεδρο, με όλους, ένιωσα πολύ χαρούμενος που ήρθα στη Γκρέμιο».