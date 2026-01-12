Τετέ: Αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Γκρέμιο και έδωσε τον ρυθμό με τύμπανο (vid)

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να επιστρέψει στην πατρίδα του, κάτι που συνέβη για λογαριασμό της Γκρέμιο, ομάδα από την οποία αναδείχθηκε.
Ο ίδιος μάλιστα έχει μεγάλη πέραση στο κοινό του βραζιλιάνικου συλλόγου και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, ενώ πήρε και ένα τύμπανο για να δώσει ο ίδιος τον ρυθμό.
Σκηνές και εικόνες που δείχνουν πόσο ικανοποιημένος είναι με την εξέλιξη που πήρε η καριέρα του και τον επαναπατρισμό του.
Δείτε το βίντεο:
O TETÊ CHEGOU FAZENDO A FESTA DA TORCIDA DO GRÊMIO! 🇪🇪— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) January 12, 2026
📹: @Gremio pic.twitter.com/AK4Rr6Wobz