Τετέ: Αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Γκρέμιο και έδωσε τον ρυθμό με τύμπανο (vid)

Από τις πρώτες του στιγμές στην Βραζιλία ο Ματέους Τετέ έδειξε ευτυχισμένος, δίνοντας μάλιστα με ένα τύμπανο τον ρυθμό στους οπαδούς της Γκρέμιο που τον αποθέωσαν.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να επιστρέψει στην πατρίδα του, κάτι που συνέβη για λογαριασμό της Γκρέμιο, ομάδα από την οποία αναδείχθηκε.

Ο ίδιος μάλιστα έχει μεγάλη πέραση στο κοινό του βραζιλιάνικου συλλόγου και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, ενώ πήρε και ένα τύμπανο για να δώσει ο ίδιος τον ρυθμό.

Σκηνές και εικόνες που δείχνουν πόσο ικανοποιημένος είναι με την εξέλιξη που πήρε η καριέρα του και τον επαναπατρισμό του.

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