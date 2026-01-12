Άρης: Ατομικό πρόγραμμα για Μισεουί

Πρόγραμμα αποκατάστασης, ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια αγωνιστικής μορφής για τους ποδοσφαιριστές του Άρη

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

"Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν σήμερα το μεσημέρι οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Στην προπόνηση της Δευτέρας οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια αγωνιστικής μορφής για το δεύτερο γκρουπ.

Ο Γκάμπριελ Μισεουί ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Χαμζά Μεντίλ έκανε θεραπεία.

Αύριο, Τρίτη, με την προπόνηση που θα γίνει το πρωί στο «Δασυγένειο» ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό (14/01, 20:30), στο πλαίσιο της 4ης φάσης (προημιτελικά) του «Κυπέλλου Ελλάδας Betsson» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026."