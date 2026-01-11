Ο... χορός των γκολ ξεκίνησε στο 5', αλλά με το αυτογκόλ του Φίσερ, που έκανε το 1-0 για την Μπάγερν, με τον Πεϊτσίνοβιτς να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 13'. Στο 30' ο Ολίσε μετέτρεψε σε ασίστ την προσπάθεια του Ντίας για το 2-1 του ημιχρόνου που ήταν ανταγωνιστικό.
Ο Ολίσε από δημιουργός έγινε εκτελεστής στο 50' έπειτα από πάσα του Λάιμερ, ενώ στο 53' ήλθε νέο αυτογκόλ, αυτή τη φορά από τον Γενζ για το 4-1, «σβήνοντας» τις ελπίδες των «Λύκων». Στο 68' ο Γκερέιρο πέτυχε το 5-1 από ασίστ του Κέιν, ο οποίος σκόραρε ένα λεπτό μετά για το 6-1! Νέο γκολ του Ολίσε και 7-1 στο 76', με το τελικό 8-1 να διαμορφώνει ο Γκορέτσκα στο 88', σε μια απίθανη παράσταση της ομάδας του Βενσάν Κομπανί.
Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής:
Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Ντόρτμουντ 3-3 (22' πεν. Ουζούν, 71' Εμπνουταλίμπ, 90'+2 Νταχούντ - 10' Μπέιερ, 68' Ενμετσά, 90'+6 Τσουκουεμέκα)
Φράιμπουργκ - Αμβούργο 2-1 (53' πεν. Γκρίφο, 83' Ματάνοβιτς - 48' Βούσκοβιτς)
Χαϊντενχάιμ - Κολωνία 2-2 (15' Πιέρινγκερ, 26' Νίχαους - 18' Μαρτέλ, 48' Ελ Μάλα)
Ουνιόν Βερολίνου - Μάιντς 2-2 (77' Γέονγκ, 86' Ντοκί - 30' Αμίρι, 69' Χόλερμπαχ)
Λεβερκούζεν - Στουτγκάρδη 1-4 (66' πέν. Γκριμάλντο - 7',45' Λέβελινγκ, 29' πέν. Μίτελσταντ, 45'+2 Ούνταβ)
Γκλάντμπαχ - Άουγκσμπουργκ 4-0 (8' Σκάλι, 20' πεν. Ντικς, 36', 61' Ταμπάκοβιτς)
Μπάγερν Μονάχου - Βόλφσμπουργκ 8-1 (5' αυτ. Φίσερ, 30' Ντίας, 50', 76' Ολίσε, 53' αυτ. Γενζ, 68' Γκερέιρο, 69' Κέιν, 88' Γκορέτσκα - 13' Πεϊτσίνοβιτς)
Βέρντερ Βρέμης - Χοφενχάιμ / Ζανκτ Πάουλι - Λειψία ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΙΑ
Δείτε εδώ τα στιγμιότυπα του Μπάγερν Μονάχου - Βόλφσμπουργκ 8-1: