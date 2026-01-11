«Αδίστακτη» Μπάγερν... ισοπέδωσε με 8-1 την Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στην «Allianz Arena», στην «αυλαία» της 16ης αγωνιστικής και στην επανεκκίνηση της Bundesliga! Έξι γκολ στο δεύτερο μέρος οι ανελέητοι Βαυαροί.

Ο... χορός των γκολ ξεκίνησε στο 5', αλλά με το αυτογκόλ του Φίσερ, που έκανε το 1-0 για την Μπάγερν, με τον Πεϊτσίνοβιτς να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 13'. Στο 30' ο Ολίσε μετέτρεψε σε ασίστ την προσπάθεια του Ντίας για το 2-1 του ημιχρόνου που ήταν ανταγωνιστικό.

Ο Ολίσε από δημιουργός έγινε εκτελεστής στο 50' έπειτα από πάσα του Λάιμερ, ενώ στο 53' ήλθε νέο αυτογκόλ, αυτή τη φορά από τον Γενζ για το 4-1, «σβήνοντας» τις ελπίδες των «Λύκων». Στο 68' ο Γκερέιρο πέτυχε το 5-1 από ασίστ του Κέιν, ο οποίος σκόραρε ένα λεπτό μετά για το 6-1! Νέο γκολ του Ολίσε και 7-1 στο 76', με το τελικό 8-1 να διαμορφώνει ο Γκορέτσκα στο 88', σε μια απίθανη παράσταση της ομάδας του Βενσάν Κομπανί.

Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής:

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Ντόρτμουντ 3-3 (22' πεν. Ουζούν, 71' Εμπνουταλίμπ, 90'+2 Νταχούντ - 10' Μπέιερ, 68' Ενμετσά, 90'+6 Τσουκουεμέκα)

Φράιμπουργκ - Αμβούργο 2-1 (53' πεν. Γκρίφο, 83' Ματάνοβιτς - 48' Βούσκοβιτς)

Χαϊντενχάιμ - Κολωνία 2-2 (15' Πιέρινγκερ, 26' Νίχαους - 18' Μαρτέλ, 48' Ελ Μάλα)

Ουνιόν Βερολίνου - Μάιντς 2-2 (77' Γέονγκ, 86' Ντοκί - 30' Αμίρι, 69' Χόλερμπαχ)

Λεβερκούζεν - Στουτγκάρδη 1-4 (66' πέν. Γκριμάλντο - 7',45' Λέβελινγκ, 29' πέν. Μίτελσταντ, 45'+2 Ούνταβ)

Γκλάντμπαχ - Άουγκσμπουργκ 4-0 (8' Σκάλι, 20' πεν. Ντικς, 36', 61' Ταμπάκοβιτς)

Μπάγερν Μονάχου - Βόλφσμπουργκ 8-1 (5' αυτ. Φίσερ, 30' Ντίας, 50', 76' Ολίσε, 53' αυτ. Γενζ, 68' Γκερέιρο, 69' Κέιν, 88' Γκορέτσκα - 13' Πεϊτσίνοβιτς)

Βέρντερ Βρέμης - Χοφενχάιμ / Ζανκτ Πάουλι - Λειψία ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΙΑ

Δείτε εδώ τα στιγμιότυπα του Μπάγερν Μονάχου - Βόλφσμπουργκ 8-1: