Αν ο Ολυμπιακός πάρει τον τίτλο, θα επιμείνει στην αποπομπή Λανουά;

Η πολυθρύλητη μάζωξη της «Παναγιώτας» είχε δύο στόχους: Τον Λανουά και τον Μάκη Γκαγκάτση που στηρίζει τον Γάλλο αρχιδιαιτητή. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Ανεξάρτητα από το ζήτημα της αποτυχίας της συγκέντρωσης, αναρωτιέται κανείς τη σκοπιμότητα των διοργανωτών. Πρόκειται για εκπροσώπους του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, οι οποίοι δεν είχαν καμιά δουλειά να ασχοληθούν με το επαγγελματικό πρωτάθλημα. Πόσο μάλλον που η Super League ολοκληρώνεται τον Μάιο, ακριβώς την εποχή που – ούτως ή άλλως – λήγει το συμβόλαιο Λανουά.

Η εξήγηση μπορεί να δοθεί μόνο μέσα από την παρουσία του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού Κώστα Καραπαπά. Ενώ μέχρι τώρα έλεγε ότι ο Μάκης Γκαγκάτσης είναι ο καλύτερος πρόεδρος που πέρασε από την ΕΠΟ, το βράδυ της Παρασκευής ισχυρίστηκε ότι δεν τηρήθηκαν τα συμφωνημένα. Εφερε ως παράδειγμα την ΕΠΣ Πειραιά του Γιάννη Σπάθα. Είπε ότι δεν έχει αναλογική εκπροσώπηση διαιτητών και παρατηρητών και πως η Ενωση δεν διαθέτει έστω ένα μέλος στις επιτροπές της ΕΠΟ.

Η αλήθεια είναι ότι το 75% των ΕΠΣ εκπροσωπούνται στις επιτροπές της Ομοσπονδίας και ουδέποτε υπήρχε αναλογικότερη και τόσο διευρυμένη συμμετοχή διαιτητών και παρατηρητών απ’ όλη την Ελλάδα. Φυσικά πάντα θα υπάρχουν αντιπολιτευόμενες ΕΠΣ, αλλά και κάποιες που δεν επιθυμούν να έχουν μέλος τους σε επιτροπές της Ομοσπονδίας (ΕΠΣ Αθηνών).

Ο ισχυρισμός Καραπαπά ότι ο Λανουά δεν είναι επιλογή της UEFA διαψεύδεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Στις 19 Νοεμβρίου 2025 η UEFA είχε προχωρήσει σε ρητή δήλωση ότι η ελληνική ΚΕΔ αποτελεί δική της πρόταση προς την ΕΠΟ και εξ αυτού του λόγου στηρίζει αυτονοήτως την επιλογή της.

Είναι προφανές ότι η στόχευση του Ολυμπιακού έχει να κάνει με το επόμενο σφύριγμα. Ούτε με την κατάσταση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ούτε με τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Η δεκάλεπτη παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου στη μάζωξη της Κηφισιάς είχε σκοπό να καταδείξει και αυτό το ζήτημα.

Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να θέσει το θέμα Λανουά στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Δεν το έκανε, παρά μόνο ζήτησε επαναφορά του βίντεο των επίμαχων φάσεων, κάτι στο οποίο συμφωνούν και οι άλλοι τρεις «μεγάλοι». Ο θόρυβος γίνεται για τις εντυπώσεις και φυσικά ο Λανουά δεν πρόκειται να φύγει. Το καλοκαίρι θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση και θα αποφασιστεί αν υπάρξει ανανέωση του συμβολαίου του Γάλλου αρχιδιαιτητή.

Στη μάζωξη της Κηφισιάς ξεκαθαρίστηκε ότι δεν υφίσταται θέμα ανατροπής του Μάκη Γκαγκάτση. Ακόμη και αν το ήθελαν κάποιοι, δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Ας μελετήσουν το καταστατικό της ΕΠΟ για την πλειοψηφία που απαιτείται.

Ένα ερώτημα παραμένει μετέωρο: Αν ο Ολυμπιακός πάρει τον τίτλο, θα επιμείνει στην αποπομπή Λανουά;

