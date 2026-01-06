Αποθέωση για Καρέτσα: «Μοναδικός παίκτης, μπορεί να σταθεί στην Premier League»

Ο τεχνικός εξήρε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Έλληνα μεσοεπιθετικού, αναφέροντας στο DAZN: «Έχει κάτι μοναδικό. Είναι ένας δημιουργικός, σχεδόν… ποιητικός παίκτης. Οι αριστεροπόδαροι πάντοτε ξεχωρίζουν και εκείνος είναι πραγματικά απόλαυση να τον παρακολουθείς».
Ο Καρέτσας πραγματοποιεί μια εξαιρετικά παραγωγική χρονιά με τη Γκενκ, έχοντας ήδη 28 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, συνοδευόμενες από δύο γκολ και δέκα ασίστ. Η σταθερότητά του τον έχει φέρει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ενώ το συμβόλαιό του με τον βελγικό σύλλογο τρέχει έως το καλοκαίρι του 2029.
Η αξία του στην αγορά υπολογίζεται στα 28 εκατ. ευρώ, ένδειξη του ταλέντου του αλλά και των προσδοκιών που έχουν δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του. Με βάση τα λόγια του Λέκο, η προοπτική να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης δεν αποτελεί απλώς όνειρο, αλλά έναν απολύτως ρεαλιστικό στόχο.
Ivan Leko ziet Kos Karetsas op een dag in de Premier Leaguehttps://t.co/NbyXheKfLj #KRCGenk #jpl #Transfers— voetbalbelgie (@voetbalbelgie) January 5, 2026