Αποθέωση για Καρέτσα: «Μοναδικός παίκτης, μπορεί να σταθεί στην Premier League»

Ο Ιβάν Λέκο μίλησε με ενθουσιασμό για τον Καρέτσα, δηλώνοντας πως ο νεαρός άσος της Γκενκ έχει όλα τα φόντα για να φτάσει μέχρι την Premier League και να αφήσει το στίγμα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο τεχνικός εξήρε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Έλληνα μεσοεπιθετικού, αναφέροντας στο DAZN: «Έχει κάτι μοναδικό. Είναι ένας δημιουργικός, σχεδόν… ποιητικός παίκτης. Οι αριστεροπόδαροι πάντοτε ξεχωρίζουν και εκείνος είναι πραγματικά απόλαυση να τον παρακολουθείς».

Ο Καρέτσας πραγματοποιεί μια εξαιρετικά παραγωγική χρονιά με τη Γκενκ, έχοντας ήδη 28 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, συνοδευόμενες από δύο γκολ και δέκα ασίστ. Η σταθερότητά του τον έχει φέρει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ενώ το συμβόλαιό του με τον βελγικό σύλλογο τρέχει έως το καλοκαίρι του 2029.

Η αξία του στην αγορά υπολογίζεται στα 28 εκατ. ευρώ, ένδειξη του ταλέντου του αλλά και των προσδοκιών που έχουν δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του. Με βάση τα λόγια του Λέκο, η προοπτική να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης δεν αποτελεί απλώς όνειρο, αλλά έναν απολύτως ρεαλιστικό στόχο.