Live: Λεβαδειακός - Βόλος

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
«Λάμπρος Κατσώνης» / Novasports Prime HD
16η αγωνιστική
16η αγωνιστική
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
3 1
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ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
Διαιτητης
- Παπαπέτρου Αναστάσιος (Αθηνών)
- VAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)
- AVAR: Πολυχρόνης Φώτιος (Πιερίας)
Βοηθοι
- Πετρόπουλος Τρύφωνας (Αρκαδίας)
- Πάτρας Πέτρος (Μακεδονίας)
Τεταρτος
- Φίτσας Βασίλειος (Πρεβέζης - Λευκάδος)
Σκορερς
- 9' Μπάλτσι
- 41' Σόρια (αυτ.)
- 67' Πεντρόσο
Κιτρινες καρτες
- 19' Τσοκάι
Κιτρινες καρτες
- 36' Σαντής
- 53' Ασεχνούν
- 83' Πίντσι