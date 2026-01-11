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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
«Λάμπρος Κατσώνης» / Novasports Prime HD
16η αγωνιστική
Λεβαδειακός
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
3 1
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Βόλος ΝΠΣ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
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Διαιτητης
  • Παπαπέτρου Αναστάσιος (Αθηνών)
  • VAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)
  • AVAR: Πολυχρόνης Φώτιος (Πιερίας)
Βοηθοι
  • Πετρόπουλος Τρύφωνας (Αρκαδίας)
  • Πάτρας Πέτρος (Μακεδονίας)
Τεταρτος
  • Φίτσας Βασίλειος (Πρεβέζης - Λευκάδος)
Σκορερς
  • 9' Μπάλτσι
  • 41' Σόρια (αυτ.)
  • 67' Πεντρόσο
Κιτρινες καρτες
  • 19' Τσοκάι
Κιτρινες καρτες
  • 36' Σαντής
  • 53' Ασεχνούν
  • 83' Πίντσι

Live: Λεβαδειακός - Βόλος

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