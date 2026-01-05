A Bola: «Εξακολουθεί να βρίσκεται στην λίστα του Παναθηναϊκού ο Μπεγκραουί»

Η «A Bola» επαναφέρει στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό το όνομα του Γιανίς Μπεγκραουί, που απασχόλησε την ομάδα και το καλοκαίρι.

Ο Γιανίς Μπεγκραουί είναι ένας παίκτης που «έπαιξε» αρκετά στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του «Τριφυλλιού» το καλοκαίρι, δίχως ωστόσο οι «πράσινοι» να προχωρούν τελικά στην απόκτησή του.

Τώρα η «A Bola» επαναφέρει το όνομά του στο προσκήνιο, τονίζοντας ότι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού τον έχουν σε μεγάλη εκτίμηση και τον παρακολουθούν, αν και πήραν την απόφαση να καλύψουν το κενό τους στην επίθεση με ενίσχυση από το ελληνικό Πρωτάθλημα (Τετέι - Παντελίδης) σε αυτή την μεταγραφική περίοδο.

Ο 24χρονος Μαροκινός στράικερ πάντως μετρά φέτος 8 γκολ και 3 ασίστ σε 19 συμμετοχές με την φανέλα της Εστορίλ, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 και η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 4 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Ο ελληνικός σύλλογος έχει τον επιθετικό σε ιδιαίτερη εκτίμηση, ωστόσο απέκτησε τους Ανδρέα Τετέι και Παύλο Παντελίδη για την επιθετική του γραμμή. Ο Μαροκινός παραμένει περιζήτητος, αλλά τα «Καναρίνια» έχουν την κατάσταση υπό έλεγχο.

Οι τελευταίες εβδομάδες σταθερότητας της Εστορίλ σε επίπεδο αποτελεσμάτων – καταλαμβάνει μια ήρεμη 9η θέση – έχουν φέρει αρκετά από τα στελέχη της στο στόχαστρο της αγοράς, με τον Γιανίς Μπεγκραουί να ξεχωρίζει.

Ο Μαροκινός επιθετικός μετρά 19 γκολ σε ενάμιση χρόνο στην Αμορέιρα και είναι ο πρώτος σκόρερ των «Καναρινιών» τη φετινή σεζόν με οκτώ τέρματα, έχοντας προσελκύσει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού.

Οι Ανδρέας Τετέι (έξι γκολ) και Παύλος Παντελίδης (επτά) αποτέλεσαν το δίδυμο που προκάλεσε αίσθηση του ελληνικού Πρωταθλήματος με τη φανέλα της ομάδας που εδρεύει στην Κηφισιά, στα προάστια της πρωτεύουσας, και μετακόμισαν – στην ίδια μεταγραφική περίοδο και με διαφορά λίγων ημερών – στον ίδιο σύλλογο. Με αυτόν τον τρόπο, το επιθετικό κομμάτι του Παναθηναϊκού θεωρείται, προς το παρόν, κλειστό, παρότι ο Μπεγκραουί εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στη λίστα εκτίμησης.

Η Εστορίλ παραμένει ήρεμη και πεπεισμένη ότι θα επέτρεπε την αποχώρηση του επιθετικού μόνο για ποσά μεταξύ 8 και 10 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που κρατά τον 24χρονο ποδοσφαιριστή «δεμένο». Από την άλλη πλευρά, μια μεταγραφή σε αυτά τα επίπεδα θα εξασφάλιζε σημαντικό οικονομικό όφελος για έναν παίκτη που αποκτήθηκε με χαμηλό κόστος, στο πλαίσιο συμφωνίας συνιδιοκτησίας των οικονομικών δικαιωμάτων με την Τουλούζ, έναν από τους συλλόγους στους οποίους ξεχώρισε στη Γαλλία.

Άλλωστε, ο ελληνικός σύλλογος είχε ήδη έρθει σε επαφή με την Εστορίλ στο παρελθόν, συγκεκριμένα όταν πούλησε τον Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας το περασμένο καλοκαίρι, προκειμένου να ενημερωθεί για τα οικονομικά δεδομένα μιας πιθανής συμφωνίας, όμως τελικά στράφηκε σε άλλους στόχους – κάτι που επαναλαμβάνεται και σε αυτή τη νέα επαναλειτουργία της αγοράς.

Ο αθηναϊκός σύλλογος επιδιώκει να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή, αλλά έδωσε προτεραιότητα στην εγχώρια αγορά και απέκτησε, με μία κίνηση, δύο επιθετικούς από τον ίδιο σύλλογο: την Κηφισιά, που βρίσκεται στην 8η θέση της ελληνικής λίγκας και επίσης εδρεύει στην Αθήνα».

Το Who is Who

Γεννημένος στις 4 Ιουλίου του 2001 στην Γαλλία, ο ύψους 1.79μ. επιθετικός ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Μπρετιγκνί και το 2017 «μεταπήδησε» σε αυτές της Οσέρ. Από την Κ19 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, καταγράφοντας 37 συμμετοχές με 2 γκολ, για να αποχωρήσει ως ελεύθερος το 2021 και να υπογράψει στην Τουλούζ.

Εκεί έπαιξε 6 φορές με την Β' Ομάδα, πετυχαίνοντας 8 γκολ, και 52 με την πρώτη, με απολογισμό 1 γκολ και 2 ασίστ. Παραχωρήθηκε μάλιστα δύο φορές δανεικός στην Παού, στην οποία «έγραψε» καλύτερα νούμερα και μέτρησε 11 γκολ και 2 ασίστ σε 37 συμμετοχές.

Τελικά τον Ιανουάριο του 2024 η Εστορίλ τον απέκτησε έναντι άγνωστου ποσού, με τον Μπεγκραουί να έχει φορέσει την φανέλα της 54 φορές και να μετρά 19 γκολ και 6 ασίστ, πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις.

Σε διεθνές επίπεδο, πέρασε από τα μικρά κλιμάκια της Γαλλίας, όμως επέλεξε την Εθνική του Μαρόκου και τον Μάρτιο του 2023 έκανε ντεμπούτο με την Κ23, έχοντας έκτοτε 15 συμμετοχές και 6 γκολ.