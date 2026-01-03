Κλείδωσε η πώληση του Τετέ, πάνω από 6 εκατ. το deal!

Οριστική θα πρέπει να θεωρείται η πώληση του Βραζιλιάνου εξτρέμ στην Γκρέμιο, με τη συμφωνία να φτάνει πάνω από τα 6 εκατ. ευρώ.

Το σίριαλ με τον Τετέ φτάνει στο τέλος του, καθώς ο 25χρονος εξτρέμ πρόκειται να επιστρέψει στην πατρίδα του και την ομάδα από την οποία αναδείχτηκε, την Γκρέμιο.

Ο παίκτης βρέθηκε κανονικά σήμερα στο Κορωπί και περιμένει το τελικό σινιάλο για να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, καθώς εδώ και καιρό έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να συνεχίσει στη συγκεκριμένη ομάδα.

Το τέλος της σχέσης Παναθηναϊκού-Τετέ θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, καθώς οι Πράσινοι τα έχουν βρει σε όλα με τον βραζιλιάνικο σύλλογο, για ένα ποσό που φτάνει κοντά στα 6,5 εκατ. ευρώ κι απομένει μόνο μία μικρή εκκρεμότητα, η οποία αφορά στα τροφεία του ποδοσφαιριστή.

Το τελευταίο διάστημα ο Τετέ προσπάθησε πολύ για να γίνει η συγκεκριμένη μεταγραφή, με την υπόθεση να περνάει από διάφορα στάδια. Η Γκρέμιο προσπάθησε αρχικά να πετύχει τον δανεισμό του Βραζιλιάνου άσου, κάτι ωστόσο για το οποίο ο Παναθηναϊκός ήταν κάθετος, αφού δεν συζητούσε τίποτα λιγότερο από απευθείας πώληση, τουλάχιστον στα χρήματα που είχε δώσει για να τον αποκτήσει, περί τα 5,7 εκατ. ευρώ. Εν τέλει όμως κατάφερε να εξασφαλίσει ένα ποσό λίγο μεγαλύτερο. Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή θα είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της Γκρέμιο.

Σημειώνεται ότι ο Τετέ έχει το πιο βαρύ συμβόλαιο στο Τριφύλλι, αφού αμείβεται ετησίως με περίπου 2,7 εκατ. ευρώ. Το τελευταίο διάστημα ωστόσο το μυαλό του 25χρονου ακραίου ήταν... αλλού, ενδεχομένως και λόγω Γκρέμιο και έτσι μετά από 1,5 χρόνο παρουσίας στους Πράσινους, μετρώντας 13 γκολ και 10 ασίστ σε συνολικά 73 συμμετοχές.