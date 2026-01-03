Βραζιλιάνικα MME: «Η Γκρέμιο είναι κοντά στο να υπογράψει τον Τετέ για 4 χρόνια!»

Τελειωμένη υπόθεση θεωρούν οι Βραζιλιάνοι την μεταγραφή του Τετέ στην Γκρέμιο, αναφέροντας ότι απομένουν λεπτομέρειες για την οριστική συμφωνία με τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «ge.globo.com», η Γκρέμιο είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Τετέ, καθώς απομένουν γραφειοκρατικές διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Βραζιλιάνου εξτρέμ από τον Παναθηναϊκό.

Όπως αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι, ο Τετέ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Γκρέμιο και μόλις ολοκληρωθεί η μεταγραφή του θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την ομάδα που εδρεύει στο Πόρτο Αλέγκρε.

«Αρχικά, η Γκρέμιο είχε προσπαθήσει να αποκτήσει τον Τετέ με τη μορφή δανεισμού, αλλά η πρόταση δεν προχώρησε με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κατέχει τα δικαιώματα του παίκτη.

Αυτή την Παρασκευή, οι διαπραγματεύσεις προχώρησαν με νέους όρους. H Γκρέμιο και ο παίκτης είχαν ήδη καταλήξει σε προφορική συμφωνία. Τα οικονομικά στοιχεία της διαπραγμάτευσης δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί», αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα από την Βραζιλία η προσφορά της Γκρέμιο στον Παναθηναϊκό είναι στα 7 εκατ. ευρώ, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από τους «πράσινους» για την ώρα, ωστόσο με τέτοια πρόταση δεδομένα ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, θα αποχωρήσει.