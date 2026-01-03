Βραζιλιάνικα MME: «Η Γκρέμιο είναι κοντά στο να υπογράψει τον Τετέ για 4 χρόνια!»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «ge.globo.com», η Γκρέμιο είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Τετέ, καθώς απομένουν γραφειοκρατικές διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Βραζιλιάνου εξτρέμ από τον Παναθηναϊκό.
Όπως αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι, ο Τετέ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Γκρέμιο και μόλις ολοκληρωθεί η μεταγραφή του θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την ομάδα που εδρεύει στο Πόρτο Αλέγκρε.
«Αρχικά, η Γκρέμιο είχε προσπαθήσει να αποκτήσει τον Τετέ με τη μορφή δανεισμού, αλλά η πρόταση δεν προχώρησε με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κατέχει τα δικαιώματα του παίκτη.
Αυτή την Παρασκευή, οι διαπραγματεύσεις προχώρησαν με νέους όρους. H Γκρέμιο και ο παίκτης είχαν ήδη καταλήξει σε προφορική συμφωνία. Τα οικονομικά στοιχεία της διαπραγμάτευσης δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί», αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.
Σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα από την Βραζιλία η προσφορά της Γκρέμιο στον Παναθηναϊκό είναι στα 7 εκατ. ευρώ, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από τους «πράσινους» για την ώρα, ωστόσο με τέτοια πρόταση δεδομένα ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, θα αποχωρήσει.
O Tricolor está fechando dois grandes reforços: o atacante Tetê, que vem do Panathinaikos, e o jogador José Enamorado, do Junior de Barranquilla.— Gremio Dompa News 🇪🇪 🇪🇪 🇪🇪 (@DompaNews) January 3, 2026
€ 7 milhões (R$ 44,5 milhões) por Tetê e US$ 3,5 milhões (R$ 18,9 milhões) por José Enamorado.
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