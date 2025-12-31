Έμερι: «Δεν έκανα χειραψία με τον Αρτέτα επειδή έκανε κρύο έξω, δεν μπορούσα να περιμένω για πάντα»

Η αναμέτρηση της Άρσεναλ με την Άστον Βίλα ολοκληρώθηκε με εμφατικό τρόπο υπέρ των «κανονιέρηδων», ωστόσο μετά το τελευταίο σφύριγμα δεν ήταν μόνο το σκορ που απασχόλησε.

Ο Ουνάι Έμερι βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης, αφού αποχώρησε άμεσα για τα αποδυτήρια χωρίς να ανταλλάξει χειραψία με τον Μικέλ Αρτέτα, δίνοντας αργότερα μια εξήγηση που προκάλεσε χαμό στα social media.

Το βράδυ της Τρίτης, το «Έμιρεϊτς» φιλοξένησε το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην πρωτοπόρο της Premier League Άρσεναλ και την τρίτη της βαθμολογίας Άστον Βίλα, η οποία μάλιστα μετρούσε 11 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Βορείου Λονδίνου ήταν καταιγιστική στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε σε έναν εντυπωσιακό θρίαμβο με 4-1.

Με τα τέσσερα γκολ μετά την ανάπαυλα, η Άρσεναλ άνοιξε τη διαφορά στους έξι βαθμούς από τους «βίλανς» με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Το φινάλε όμως του αγώνα επιφύλασσε και μια αμήχανη στιγμή, με πρωταγωνιστές τους δύο Ισπανούς προπονητές.

Ο Μικέλ Αρτέτα αναζήτησε τον Έμερι για τη συνηθισμένη χειραψία, ωστόσο ο τεχνικός της Άστον Βίλα είχε ήδη κατευθυνθεί με ταχύτητα προς τα αποδυτήρια. Το περιστατικό δεν πέρασε απαρατήρητο, ειδικά από τη στιγμή που οι δύο άνδρες μοιράζονται κοινή καταγωγή από τη Χώρα των Βάσκων.

Ο Έμερι, ερωτηθείς για το συμβάν, φρόντισε να δώσει τη δική του εκδοχή: «Στο τέλος των αγώνων συνήθως κινούμαι γρήγορα. Περίμενα, ήταν λογικό ο Αρτέτα να πανηγυρίζει. Αποφάσισα να μπω μέσα. Δεν μπορώ να περιμένω για πάντα και, άλλωστε, έκανε κρύο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Αρτέτα υποβάθμισε το θέμα στη συνέντευξη Τύπου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ένιωσε ενόχληση και ότι τέτοιες καταστάσεις είναι μέρος της καθημερινότητας στο ποδόσφαιρο.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο προπονητές έχουν κοινό παρελθόν και στην Άρσεναλ, με τον Έμερι να κάθεται στον πάγκο της τη σεζόν 2018-19, πριν τη σκυτάλη αναλάβει ο Αρτέτα, ο οποίος σήμερα οδηγεί τους «κανονιέρηδες» στην κορυφή της Premier League.