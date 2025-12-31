Copa Africa: Πέντε παίκτες της Super League συνεχίζουν στα νοκ-άουτ - Μόνο ένας επιστρέφει Ελλάδα

Έντονο ελληνικό «χρώμα» έχει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με έξι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Ελλάδα να είναι στη διοργάνωση με τις εθνικές τους ομάδες και μόνο ένας εξ αυτών ολοκλήρωσε πρόωρα την παρουσία του στο τουρνουά.

Ο Νούριο Φορτούνα του Βόλου είναι ο μοναδικός παίκτης της Stoiximan Super League που αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων, καθώς η Ανγκόλα δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Επομένως, θα επιστρέψει νωρίτερα στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους πέντε που συνεχίζουν δυναμικά στη φάση των «16».

Οι Αγιούμπ Ελ Καμπί και Μπρούνο Ονιαμαέτσι του Ολυμπιακού, οι Σίριλ Ντέσερς και Λαφόν του Παναθηναϊκού, καθώς και ο Μουτουσαμί του Ατρομήτου, πήραν την πρόκριση με τις εθνικές τους ομάδες και θα παραμείνουν στο Μαρόκο για τα νοκ-άουτ, τα οποία θα διεξαχθούν από τις 3 έως τις 6 Ιανουαρίου.

Υπάρχει και ένας ακόμη ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην Ελλάδα, αλλά όχι στη Super League. Ο Χοσέτε Μιράντα της Καλαμάτας αποκλείστηκε με την Ισημερινή Γουινέα μετά το τέλος των ομίλων και θα γυρίσει στην Ελλάδα στις αρχές του νέου έτους.

Οι παίκτες της Super League που συνεχίζουν στο Copa Africa:

Μαρόκο: Αγιούμπ Ελ Καμπί (Ολυμπιακός)

Νιγηρία: Μπρούνο Ονιαμαέτσι (Ολυμπιακός), Σίριλ Ντέσερς (Παναθηναϊκός)

Ακτή Ελεφαντοστού: Λαφόν (Παναθηναϊκός)

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Μουτουσαμί (Ατρόμητος)