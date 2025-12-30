Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Η Μπέτις βάζει... πωλητήριο στους Μπακαμπού και Άβιλα - Χειρουργήθηκε ο Ίσκο

Πωλητήριο τόσο στον Σεντρίκ Μπακαμπού όσο και στον Τσίμι Άβιλα βάζει η Μπέτις, με την αντίπαλο του ΠΑΟΚ να κάνει «ξεκαθάρισμα» στο ρόστερ - Επιτυχημένη η επέμβαση του Ίσκο

Ανακατατάξεις προ των πυλών στους Ανδαλουσιάνους, οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν αρκετά ενεργά στη μεταγραφική αγορά του Ιανουαρίου.

Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι δεν έχει μείνει ευχαριστημένος από την επιθετική συγκομιδή της ομάδας του, με τους επιθετικούς Σεντρίκ Μπακαμπού και Τσίμι Άβιλα να μην μακροημερεύουν στην ομάδα.

Ο 34χρονος Αφρικανός φορ πρωταγωνιστεί στο Κόπα Άφρικα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, παρόλα αυτά δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα στους «Βερδιμπλάνκος».

Προς την... έξοδο βρίσκεται και ο τρίτος επιθετικός της Μπέτις, ο Τσίμι Άβιλα, ο οποίος έχει αγωνιστεί μόλις 420 λεπτά τη φετινή σεζόν και αναμένεται να αποτελεί παρελθόν, με τη Χετάφε να έχει δείξει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Εφόσον αποχωρήσουν οι δύο παίκτες, τότε η Μπέτις θα κινηθεί για την απόκτηση ενός επιθετικού, ο οποίος θα πλαισιώσει τον πρώτο σκόρερ της ομάδας, Κούτσο Ερνάντεζ.

Χθες (29/12) χειρουργήθηκε ο Ίσκο, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο από σύγκρουση με συμπαίκτη του, και θα μείνει εκτός για όλο τον Ιανουάριο, χάνοντας με τη σειρά του το παιχνίδι της Τούμπας στις 22 Ιανουαρίου.

Mία πολύ σημαντική απουσία για την ομάδα του Πελεγκρίνι, καθώς ο Τζιοβάνι Λο Σέλσο που τον αντικαθιστά δεν έχει μπει επ΄ουδενί στα... παπούτσια του και δεν αποκλείεται να μετακομίσει στο Μαϊάμι για λογαριασμό της Ίντερ το προσεχές διάστημα.