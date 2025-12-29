Πάρτι πρόκρισης με Ελ Κααμπί για το Μαρόκο - Αγχώθηκε αλλά πέρασε στους «16» το Μάλι

Το Μαρόκο νίκησε πολύ εύκολα τη Ζάμπια με 3-0, με τον «σεληνιασμένο» Αγιούμπ Ελ Κααμπί να πετυχαίνει δύο τέρματα, σκοράροντας μάλιστα με ψαλιδάκι για δεύτερη φορά στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού άνοιξε το σκορ με κεφαλιά ύστερα από σέντρα του Ουναΐ, αλλά κρατούσε το καλύτερο για τη συνέχεια. Αφού ο Μπραχίμ Ντίαθ έκανε το 2-0 στο 27΄, ο Ελ Κααμπί ήρθε να σφραγίσει τη νίκη με εμφατικό τρόπο στο 50ο λεπτό, πετυχαίνοντας ένα ακόμη γκολ με «ψαλίδι», μετά από το απίθανο τέρμα της πρεμιέρας κόντρα στις Κομόρες.

Πρόκριση και για το Μάλι μετά από μεγάλη «μάχη»

Με μεγάλη δυσκολία κατάφερε το Μάλι να πανηγυρίσει την πρόκρισή του στη φάση των “16” του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αφού η κρίσιμη αναμέτρηση με τις Κομόρες διατήρησε την αγωνία της μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Το Μάλι ήταν ανώτερο στη διάρκεια του αγώνα, αλλά δεν βρήκε ποτέ το γκολ που θα “καθάριζε” ουσιαστικά την πρόκριση, και αγχώθηκε ακόμη περισσότερο στο φινάλε, αφού ο Χαϊντάρα αποβλήθηκε στο 88ο λεπτό με απευθείας κόκκινη κάρτα.