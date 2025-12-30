Σεζόν καριέρας ο Ρότα!

Την κορυφαία και πιο μεστή περίοδο της ποδοσφαιρικής του καριέρας διανύει ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος είναι άκρως επιδραστικός στο παιχνίδι της ΑΕΚ και πολύτιμος στο τακτικό πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς και στις δυο πλευρές του γηπέδου!

Ο διεθνής μπακ τηςΈνωσης, που μετρά ήδη - στο πρώτο εξάμηνο της φετινής σεζόν - 2.429’ λεπτά συμμετοχής και είναι έτοιμος να… ισοφαρίσει και να προσπεράσει τα λεπτά συμμετοχής που έπιασε ανά σεζόν τα τρία προηγούμενα χρόνια σε ολόκληρες περιόδους (!) μοιάζει βιονικός. Και είναι δεδομένα, το πιο ισορροπημένο και σταθερό μπακ του πρωταθλήματος.

Σεζόν 2025/2026: 27 συμμετοχές, 2.429’ λεπτά. *πρώτο εξάμηνο.

27 συμμετοχές, 2.429’ λεπτά. Σεζόν 2024/2025: 33 συμμετοχές, 2.554’ λεπτά.

33 συμμετοχές, 2.554’ λεπτά. Σεζόν 2023/2024: 28 συμμετοχές, 2.228’ λεπτά.

28 συμμετοχές, 2.228’ λεπτά. Σεζόν 2022/2023: 36 συμμετοχές, 2.639’ λεπτά.

Η… σεζόν καριέρας του Λάζαρου Ρότα, ο οποίος παίζει σερί - non stop - σε Πρωτάθλημα και Conference και έχει πάρει ανάσες μονο στα ματς Κυπέλλου με Αιγάλεω, Παναιτωλικό και Ηλιούπολη, είναι δεδομένο πως με την ολοκληρωση της αγωνιστικής περιόδου θα σπάσει τα κοντέρ όσον αφορά τα λεπτά συμμετοχής, αλλά δεν θα ειναι το μονο του ρεκόρ...

Έξι ασίστ, με κορυφαίες επιδόσεις σε πάσες κλειδιά & ακρίβεια των μεταβιβάσεων!

Η προσφορά του Λάζαρου Ρότα στο παιχνίδι της ΑΕΚ φέτος είναι πολυδιάσταση. Ο διεθνής μπακ, έχει καταφέρει να βελτιώσει σημαντικά τις επαφές του με την μπάλα και ο τρόπος που κινείται μέσα στο γήπεδο είναι άκρως επιδραστικός όσον αφορά τον τομέα της ανάπτυξης.

Ο Ρότα αρχικά να πούμε πως καταγράφει την καλύτερη του επίδοση όσον αφορά τις ασίστ (6), ξεπερνώντας τις τέσσερις που μοίρασε πέρυσι. Τα έξι γκολ που έχει σερβίρει φέτος, είναι στα ματς με: Αμπερντίν, Σαμσουνσπόρ, Παναιτωλικό, Παναθηναϊκό, Ατρόμητο, Παναιτωλικό.

Είναι επίσης δεύτερος στο πρωτάθλημα στις πάσες - κλειδιά (σ.σ. μια πάσα κλειδί δημιουργεί άμεσα μια καθαρή ευκαιρία για γκολ) έχοντας 15 πίσω (βρίσκεται πίσω μόνο από τον Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ που έχει 16). Τα ποσοστά του στις μεταβιβάσεις της μπάλας όσον αφορά την ακρίβεια αγγίζουν επιπλέον το 90% ενώ αποτελεί κατά βάση την μονάδα με τις περισσότερες επαφές ανά ματς κάτι που μαρτυρά το πόσο παιχνίδι παίρνει η ΑΕΚ από τα πόδια του και το πόσο περνά η μπάλα από αυτόν.

Το Heatmap season του Λάζαρου Ρότα από το Sofascore

Το εντυπωσιακό είναι πως όλα αυτά ο Ρότα τα κάνει με μια συνέπεια και μια σταθερότητα που εντυπωσιάζει. Μέσα από τη δουλειά έχει καταφέρει να ωριμάσει το παιχνίδι του και να έχει την οξυδέρκεια, την εμπειρία και την ικανότητα να παίρνει τις σωστές αποφάσεις την κρίσιμη στιγμή.

Είχαμε δει για παράδειγμα τις προηγούμενες σεζόν να του λείπει η σωστή απόφαση όταν πατούσε στην αντίπαλη περιοχή. Πλέον, είναι πολύ πιο έξυπνος και ήρεμος με την μπάλα στα πόδια και παρ’ ότι τραβάει μόνος του το κουπί, παρ’ ότι οι απαιτήσεις της θέσεις είναι πολύ υψηλές, παρ’ ότι τα χαρακτηριστικά του είναι τέτοια (ένταση, ταχύτητα, ανεβοκατέβασμα στην πλευρά) έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που παίρνει σωστές αποφάσεις όταν η μπάλα... καίει.

Ο Λάζαρος Ρότα, που βρίσκεται στην ΑΕΚ από τον Σεπτέμβριο του 2021 και θα βρίσκεται έως και το καλοκαίρι του 2030 μετά το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε πρόσφατα με γενναία αύξηση των αποδοχών την οποία άξιζε στο 100%, δεν αποτελεί απλά ένα μέλος του γκρουπ. Είναι από τους πιο παλιούς στο κιτρινόμαυρο ρόστερ, έχει μπει στην ψυχοσύνθεση του ΑΕΚτζή και ο ρόλος του πλέον, δεν περιορίζεται μόνον στις τέσσερις γραμμές αλλά και εντός αποδυτηρίων. Αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι του οργανισμού. Και μια μονάδα που αγωνιστικά κάνει τη διαφορά...