«Η Γκρέμιο θα πρέπει να δώσει 9-10 εκατ. ευρώ για τον Τετέ»

Ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Πάμπλο Ολιβέιρα ξεκαθαρίζει με ποιον τρόπο η Γκρέμιο θα μπορούσε να αποκτήσει τον Τετέ από τον Παναθηναϊκό.

Συνεχίζονται οι αναφορές στο ενδιαφέρον της Γκρέμιο για τον Τετέ, με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Πάμπλο Ολιβέιρα να θέτει ρεαλιστικά τα δεδομένα της υπόθεσης. Ο Παναθηναϊκός, όπως ξεκαθάρισε και χθες, δεν έχει καμία πρόθεση να παραχωρήσει τον 25χρονο εξτρέμ δανεικό, αλλά συζητά μόνο προτάσεις για την αγορά του.

Έτσι ο δημοσιογράφος σε ανάρτησή του σημειώνει: «Ο Παναθηναϊκός δεν θα δώσει δανεικό τον 25χρονο δεξιό εξτρέμ, Τέτε. Είναι βασικός για την ομάδα και αν η Γκρέμιο ενδιαφέρεται για τον παίκτη, θα πρέπει να κάνει μια προσφορά υψηλότερη από 9 ή 10 εκατομμύρια ευρώ».

Μέχρι τώρα, η Γκρέμιο θέλει να αποκτήσει τον Τετέ με δανεισμό έως το καλοκαίρι, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Ο παίκτης φέρεται να θέλει να επιστρέψει στη Βραζιλία και την ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του, ωστόσο η στάση του Παναθηναϊκού είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρη.