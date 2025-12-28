«Η Γκρέμιο θα πρέπει να δώσει 9-10 εκατ. ευρώ για τον Τετέ»

Συνεχίζονται οι αναφορές στο ενδιαφέρον της Γκρέμιο για τον Τετέ, με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Πάμπλο Ολιβέιρα να θέτει ρεαλιστικά τα δεδομένα της υπόθεσης. Ο Παναθηναϊκός, όπως ξεκαθάρισε και χθες, δεν έχει καμία πρόθεση να παραχωρήσει τον 25χρονο εξτρέμ δανεικό, αλλά συζητά μόνο προτάσεις για την αγορά του.
Έτσι ο δημοσιογράφος σε ανάρτησή του σημειώνει: «Ο Παναθηναϊκός δεν θα δώσει δανεικό τον 25χρονο δεξιό εξτρέμ, Τέτε. Είναι βασικός για την ομάδα και αν η Γκρέμιο ενδιαφέρεται για τον παίκτη, θα πρέπει να κάνει μια προσφορά υψηλότερη από 9 ή 10 εκατομμύρια ευρώ».
Μέχρι τώρα, η Γκρέμιο θέλει να αποκτήσει τον Τετέ με δανεισμό έως το καλοκαίρι, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Ο παίκτης φέρεται να θέλει να επιστρέψει στη Βραζιλία και την ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του, ωστόσο η στάση του Παναθηναϊκού είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρη.
O #Panathinaikos, da #Grécia, não vai ceder por empréstimo o ponta direita de 25 anos, Tetê.— Pablo Oliveira (@Oliveira32Pablo) December 28, 2025
Ele é fundamental para o time, e se o #Grêmio estiver interessado no jogador, precisará fazer uma oferta superior a 9 ou 10 milhões de euros. pic.twitter.com/eJyOcU2DMk