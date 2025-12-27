Με Αταλάντα η Ίντερ για να κάνει... Πρωτοχρονιά στην κορυφή

Με τις αναμετρήσεις για την 17η αγωνιστική, η οποία είναι η τελευταία για το 2025, συνεχίζεται το διάστημα 27-29 Δεκεμβρίου η Serie A.

Η πρωτοπόρος Ίντερ αναμετράται εκτός έδρας με την Αταλάντα και θα επιδιώξει να πανηγυρίσει την τέταρτη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα, προκειμένου να... αποχαιρετήσει από την κορυφή της βαθμολογίας το έτος που φεύγει σε λίγες ημέρες, καθώς από απόσταση... βολής ακολουθούν Μίλαν, Νάπολι και Ρόμα. Από την πλευρά τους, οι «νερατζούρι» από το Μπέργκαμο προέρχονται από δύο διαδοχικά «τρίποντα» στο καμπιονάτο.



Στο μεταξύ, η Μίλαν έχει εντός έδρας αποστολή, καθώς υποδέχεται τη Βερόνα, με την Ελλάς να χρειάζεται βαθμούς, καθώς βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού, και να προέρχεται από δύο σερί νίκες. Από την πλευρά τους, οι «ροσονέρι» είναι αήττητοι μετά την εντός έδρας ήττα της πρεμιέρας από την Κρεμονέζε (9-5-0), αλλά στον τελευταίο αγώνα τους για το πρωτάθλημα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 με τη Σασουόλο στο Σαν Σίρο.



Από εκεί και πέρα, η πρωταθλήτρια Νάπολι, με την ψυχολογία στα... ύψη ύστερα από την κατάκτηση του τροπαίου στο Σούπερ Καπ, αναμετράται στην Κρεμόνα με την Κρεμονέζε και θα παλέψει για να επιστρέψει στις νίκες, ύστερα από την ήττα της από την Ουντινέζε στο «Φρίουλι». Από την πλευρά της, η «Κρέμο» προέρχεται από δύο ματς χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα (σ.σ. ήττα από την Τορίνο και ισοπαλία με τη Λάτσιο).



Τέλος, η Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα, η οποία ηττήθηκε στο Τορίνο από τη Γιουβέντους και έχασε την ευκαιρία να «σκαρφαλώσει» -έστω και προσωρινά- στο... ρετιρέ (λόγω των υποχρεώσεων των Ίντερ, Μίλαν και Νάπολι στο Σούπερ Καπ), θα επιδιώξει να επιστρέψει στα «τρίποντα» φιλοξενώντας στο «Ολίμπικο» την Τζένοα που μετράει δύο σερί ήττες.



Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Πάρμα-Φιορεντίνα 27/12

Λέτσε-Κόμο 27/12

Τορίνο-Κάλιαρι 27/12

Ουντινέζε-Λάτσιο 27/12

Πίζα-Γιουβέντους 27/12

Μίλαν-Βερόνα 28/12

Κρεμονέζε-Νάπολι 28/12

Μπολόνια-Σασουόλο 28/12

Αταλάντα-Ίντερ 28/12

Ρόμα-Τζένοα 29/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)