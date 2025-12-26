Ο Λουίς Κάστρο μέσα από τα… μάτια του Τετέ και ο μεταξύ τους «ομφάλιος λώρος»

Η κοινή πορεία στη Σαχτάρ Ντόνετσκ και οι παλαιότερες δηλώσεις του 25χρονου εξτρέμ του Παναθηναϊκού για τον Πορτογάλο τεχνικό, αναδεικνύουν τη βαθιά σχέση τους που επανέρχεται (λόγω Γκρέμιο) στο προσκήνιο. Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Ουκ ολίγα δημοσιεύματα με πηγή προέλευσης τη Βραζιλία, παρουσιάζουν τον Τετέ του Παναθηναϊκού στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Γκρέμιο που τον έχει θέσει στην κορυφή της ατζέντας της για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Το focus της Γκρέμιο δεν είναι τυχαίο και έχει έναν ιδιαίτερο προσωπικό συνδετικό κρίκο: τον νυν προπονητή της, Λουίς Κάστρο.

Η κοινή πορεία στη Σαχτάρ

Η συνεργασία Τετέ – Κάστρο ξεκίνησε στην Ουκρανία, όταν ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αγωνιζόταν στη Σαχτάρ Ντόνετσκ και ο Πορτογάλος τεχνικός ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Αν και η σχέση τους δεν απασχόλησε ιδιαίτερα τα διεθνή ΜΜΕ εκείνη την περίοδο, με την πάροδο του χρόνου η δουλειά του Κάστρο είχε σημαντική επιρροή στην ποδοσφαιρική εξέλιξη του Τετέ.

Ο Τετέ έχει αναφερθεί ανοιχτά στον Κάστρο σε παλαιότερη συνέντευξη στο βραζιλιάνικο “Lance” , επισημαίνοντας τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε ο Πορτογάλος προπονητής στην καριέρα του:

«Έδωσε στην καριέρα μου ένα άλμα. Ήταν ένας προπονητής που μου έδινε την ελευθερία να παίξω ελεύθερα στο γήπεδο, να πάρω την μπάλα και να πάω πάνω στους αντιπάλους. Με έκανε να νιώθω πολύ άνετα και να παίζω με αυτοπεποίθηση».

Οι δηλώσεις αυτές αναδεικνύουν τη βαθιά εκτίμηση του Τετέ προς τον Κάστρο, αλλά και την εμπιστοσύνη που φαίνεται να τον συνδέει με τον Πορτογάλο τεχνικό.

Η κοινή τους πορεία στη Σαχτάρ δεν ήταν απλώς μια επαγγελματική συνεργασία, αλλά μια περίοδος που ο Τετέ ένιωσε πραγματικά ότι αναπτύσσεται και εξελίσσεται ως ποδοσφαιριστής.

Ο ρόλος του Κάστρο στη μεταγραφή

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, η προσωπική σχέση (ιστορικό) Κάστρο – Τετέ φαίνεται να είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που η Γκρέμιο δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό του Παναθηναϊκού.

Η διοίκηση της Γκρέμιο φαίνεται να αξιολογεί θετικά τη δυναμική της σχέσης μεταξύ προπονητή και παίκτη, θεωρώντας ότι αυτή μπορεί να διευκολύνει την προσαρμογή και την top απόδοση του Τετέ στην ομάδα.

Η μεταγραφή αν και εφόσον ολοκληρωθεί με την συγκατάθεση του Παναθηναϊκού στον οποίο ανήκει ο πρώτος και τελευταίος λόγος, θα σηματοδοτήσει όχι μόνο την επιστροφή του Τετέ στη Βραζιλία, αλλά και την έναρξη μιας νέας συνεργασίας με έναν προπονητή που γνωρίζει από πρώτο...χέρι τις ικανότητες και την προσωπικότητά του.