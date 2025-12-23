ESPN Βραζιλίας: «Ο Παναθηναϊκός ζητάει 5 εκατ. για τον Τετέ»

Συνεχή είναι τα δημοσιεύματα την Βραζιλία αναφορικά με το έντονο ενδιαφέρον που έχει δείξει η Γκρέμιο για την απόκτηση του Τετέ.

Αυτή τη φορά η βραζιλιάνικη έκδοση του ESPN, αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός ζητάει από την Γκρέμιο το ποσό των 5 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον 25χρονος μεσοεπιθετικό.

Οι Βραζιλιάνοι, μάλιστα στο δημοσίευμά τους επισημαίνουν ότι το ποσό που ζητάει ο Παναθηναϊκός αποτελεί εμπόδιο για την Γκρέμιο, όμως σημειώνουν ότι επιθυμία του Τετέ είναι να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Αναλυτικά το δημοσίευμα αναφέρει:

«Για να αποδεσμεύσει τον επιθετικό, ο ελληνικός σύλλογος ζητά περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ (λίγο πάνω από 32 εκατομμύρια ρεάλ Βραζιλίας με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία).

Η τιμή που ζητά ο ελληνικός σύλλογος αποτελεί προς το παρόν εμπόδιο, γι' αυτό και η διοίκηση του συλλόγου χειρίζεται τις διαπραγματεύσεις με μεγάλη προσοχή. Δεν θέλουν να δημιουργήσουν υψηλές προσδοκίες.

Στο πλεονέκτημα της Γκρέμιο είναι η επιθυμία του 25χρονου παίκτη να επιστρέψει στη Βραζιλία, ειδικά στον σύλλογο που ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα».