Το... express του Λεβαδειακού πέρασε και από τις Σέρρες, επικρατώντας του Πανσερραϊκού με 0-2 με τα γκολ των Βέρμπιτς και Πεντρόσο και έκλεισε ένα φανταστικό 2025 όπως του αρμόζει!

Το τραίνο του Νίκου Παπαδόπουλου δεν κάνει στάση πουθενά! Με γκολ από Βέρμπιτς και Πεντρόσο, ο Λεβαδειακός νίκησε τον Πανσερραϊκό στη Μακεδονία με 0-2 και έκλεισε με νίκη το 2025, καπαρώνοντας για τα καλά την τέταρτη θέση της Super League μετά από 15 αγωνιστικές - Πάλεψε πολύ με δέκα παίκτες και τον Τσομπανίδη σε σπουδαίες επεμβάσεις ο Πανσερραϊκός, όμως στο 0-1 είχαν τελειώσει όλα, ολοκληρώνοντας οι γηπεδούχοι το παιχνίδι με εννέα παίκτες λόγω αποβολής του Γεωργιάδη, παραμένοντας στην τελευταία θέση με μόλις πέντε βαθμούς.

Το πρώτο 25λεπτο βρήκε τις δύο ομάδες να έχουν αμφότερες επικίνδυνες στιγμές στις αντίπαλες περιοχές, χωρίς όμως να βρεθεί κάποια τελική προσπάθεια. Η πρώτη ήταν για τον Πανσερραϊκό, όταν ο Νούνελι μετά από γύρισμα του Τσαούση έκανε το πλασέ από καλή θέση, αστοχώντας όμως και στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Όλα άλλαξαν, στο 39ο λεπτό. Ο Παλάσιος βγήκε στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων, με τον Τιναλίνι να βγαίνει μακριά και να τον ανατρέπει, αντικρίζοντας την απευθείας κόκκινη κάρτα όντας τελευταίος παίκτης, με τον Τσομπανίδη να παίρνει τη θέση του στο ματς. Παρ' όλα αυτά, μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, από την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έλειψαν οι ευκαιρίες.

Το δεύτερο μέρος, ήταν μία διαφορετική ιστορία. Μετά το 52ο λεπτό και την τελευταία μεγάλη στιγμή των γηπεδούχων με το σουτ του Μπρουκς εντός περιοχής που τελείωσε απογοητευτικά τη φάση, το ματς άνηκε απόλυτα στον Λεβαδειακό. Στο 55ο λεπτό ο Συμελίδης πάτησε περιοχή αλλά εκτέλεσε άστοχα, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Λαγιούς έστειλε την μπάλα άουτ.

Στο 57ο λεπτό ήταν η μεγαλύτερη στιγμή του αγώνα, με τον Βέρμπιτς που μπήκε ως αλλαγή να κάνει ένα φανταστικό τελείωμα και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα, λύνοντας τον γόρδιο δεσμό για την ομάδα του.

Στο 65ο λεπτό ο Πανσερραϊκός απείλησε από κόρνερ, ωστόσο ο Λιάγκας μαζί με τον Λοντίγκιν αποσόβησαν τον κίνδυνο, ενώ στο 74' ο Παλάσιος που έφυγε σε τετ α τετ, πέρασε τον Τσομπανίδη ωστόσο ο Βολνέι πρόλαβε τη μπάλα πάνω στη γραμμή, σώζοντας την ομάδα του από το δεύτερο γκολ.

Στο 79' και στο 82' Γκούμας και Τσάπρας απείλησαν με σουτ, όμως βρήκαν τον Τσομπανίδη να τους σταματά αμφότερους, κάτι που έκανε λίγο αργότερα και σε διπλή προσπάθεια των Βοιωτών εντός περιοχής μετά από κόρνερ.

Στο 88ο λεπτό ο Πανσερραϊκός έμεινε με εννέα παίκτες λόγω αποβολής του Γεωργιάδη για σκληρό μαρκάρισμα, με τον Λεβαδειακό να εκμεταλλεύεται τη στημένη φάση και τον Πεντρόσο να στέλνει με το κεφάλι την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 0-2, το οποίο έμεινε μέχρι το φινάλε.

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Γεωργιάδης, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Λιάσος, Μπρουκς (63' Μάρας), Ομεονγκά (84' Γκαλβάν), Νάνελι, Σοφιανός (42' Τσομπανίδης), Καρέλης (63' Ιβάν).

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Βήχος, Τσάπρας, Μάγκνουσον, Λιάγκας, Συμελίδης (78' Τσιμπόλα), Τσόκαϊ, Όζμπολτ (65' Γκούμας), Μπάλτσι (46' Βέρμπιτς, 65' λ.τρ. Πεντρόζο), Παλάσιος, Λαγιούς (87' Μανθάτης).