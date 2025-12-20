Απίστευτο σερί ηττών από την Γουλβς

Οι Λύκοι διανύουν μια ιδιαίτερα απογοητευτική σεζόν έως τώρα και με αυτά τα δεδομένα οδεύουν με μαθηματική ακρίβεια στον υποβιβασμό.
Για την ακρίβεια οι ήττες της Γουλβς είναι με
2-0 από τη Σάντερλαντ
3-2 από την Μπέρνλι
4-3 από την Τσέλσι
3-0 από τη Φούλαμ
3-0 από την Τσέλσι
2-0 από την Κρίσταλ Πάλας
1-0 από την Άστον Βίλα
1-0 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ
4-1 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
2-1 από την Άρσεναλ
2-0 από την Μπρέντφορντ
Η Γουλβς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Premier League και είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει πετύχει ούτε μία νίκη στο πρωτάθλημα μετά από 17 αγωνιστικές.