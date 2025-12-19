Ο μάνατζερ του Βίντα αποκλειστικά στο SDNA: «Τα χρόνια είναι απλώς ένας αριθμός - Έχει ακόμα 2-3 σεζόν ποδοσφαίρου»

Ο Ντομαγκόι Βίντα έγραψε ιστορία στη μαγική ευρωπαϊκή βραδιά της ΑΕΚ και ο μάνατζέρ του, Νέρμιν Τσένγκιτς, σχολιάζει αποκλειστικά στο SDNA την ηγετική του παρουσία και το γκολ–ορόσημο κόντρα στην Κραϊόβα, δίνοντας παράλληλα και την είδηση για τα… credits του 36χρονου στόπερ στα γήπεδα.

Ο Ντομαγκόι Βίντα….υπέγραψε το βράδυ της Πέμπτης (18/12) μια από τις πιο εμβληματικές ευρωπαϊκές βραδιές της σύγχρονης ιστορίας της ΑΕΚ.

Με ηγετική εμφάνιση, γκολ και προσωπικότητα leader, ο Κροάτης στόπερ οδήγησε την Ένωση στην επική ανατροπή (3-2) απέναντι στην Κραϊόβα, στέλνοντάς τη απευθείας στους «16» του Conference League και ξανά στους «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης έπειτα από 23 ολόκληρα χρόνια.

Ο άνθρωπος που βρίσκεται δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια, ο μάνατζέρ του, Νέρμιν Τσένγκιτς, μιλά αποκλειστικά στο SDNA και αποθεώνει τον 36χρονο, δίνοντας και την είδηση σχετικά με την επόμενη μέρα του Βίντα κι έπειτα από τη λήξη του συμβολαίου με την ΑΕΚ το καλοκαίρι του ΄26.

«Ο Ντομαγκόι έδειξε ότι τα χρόνια είναι απλώς ένας αριθμός στο χαρτί. Είναι ηγέτης που είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί στην ΑΕΚ….», τονίζει χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας με απόλυτη ακρίβεια αυτό που είδαν οι 32.000 φίλοι της Ένωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια: έναν ποδοσφαιριστή...γεννημένο για τέτοιες στιγμές.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Βόσνιος ατζέντης και στη φανέλα με το νούμερο 21, που φέρει τεράστιο συμβολισμό για την ιστορία του συλλόγου.

«Είμαι χαρούμενος που ένας παίκτης σαν κι αυτόν φορά το νούμερο 21, γιατί ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το νούμερο στην ΑΕΚ».

«Η καρδιά του είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια»

Ο Βίντα έχει πετύχει πολλά μεγάλα γκολ στην καριέρα του, όμως αυτό απέναντι στην Κραϊόβα είχε ξεχωριστή σημασία. Όχι μόνο γιατί άνοιξε τον δρόμο της ανατροπής, αλλά γιατί επισφράγισε την επιστροφή της ΑΕΚ στις μεγάλες ευρωπαϊκές νύχτες.

«Έχει σκοράρει πολλά σημαντικά γκολ, αλλά φυσικά αυτό είναι ένα από αυτά», σημειώνει ο Τσένγκιτς.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον από το εξωτερικό, ο Κροάτης αρχηγός δεν σκέφτεται την αποχώρηση. Όπως αποκαλύπτει ο μάνατζέρ του στο SDNA: «Πολλοί σύλλογοι από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ συνεχίζουν να με καλούν για τον Βίντα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα μείνει για πολύ ακόμα, γιατί η καρδιά του είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια».

«Έχει ακόμα 2-3 χρόνια ποδοσφαίρου σε κορυφαίο επίπεδο»

Κλείνοντας, ο Τσένγκιτς στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα για τον ρόλο του Βίντα στο παρόν και το μέλλον της ΑΕΚ.

«Σίγουρα είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει πολλά στην ΑΕΚ στην προσπάθεια να επιστρέψει ο τίτλος στη Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί απλά έχει DNA πρωταθλητή.

Είναι ακόμα νωρίς να μιλήσουμε για άλλη θέση μέσα στον σύλλογο, γιατί έχει ακόμα 2-3 σεζόν να παίζει στο κορυφαίο επίπεδο».