Άρης: Μέρος του προγράμματος ο Διούδης - Αύριο η αποστολή για Αστέρα

Ο Σωκράτης Διούδης ακολούθησε μέρος του προγράμματος, με τους Νοά Σούντμπεργκ, Τίνο Καντεβέρε και Τάσο Δώνη να συνεχίζουν με ατομικό.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Πέμπτης για τους ποδοσφαιριστές του Άρη (ακολούθησαν πρόγραμμα αποσυμφόρησης) ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα AKTOR (20/12, 16:00), στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Ο Σωκράτης Διούδης συμμετείχε σε κομμάτι του προγράμματος, ενώ οι Νοά Σούντμπεργκ, Τίνο Καντεβέρε και Τάσος Δώνης έκαναν ατομικό.

Αύριο, Παρασκευή με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι στο «Δασυγένειο» ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για τη μεθαυριανή αναμέτρηση στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».