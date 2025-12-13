Με γκολ των Γκιώνη και Σταυρόπουλου ο Νέστος κέρδισε τον Καμπανιακό (2-0) στη Χρυσούπολη και έκανε... άλμα παραμονής.

Ο Νέστος είχε εύκολο έργο κόντρα στην ομάδα της Χαλάστρας, επικρατώντας με 2-0 στην έδρα του κάνοντας... άλμα παραμονής.

Σκόρερ οι Γκιώνης και Σταυρόπουλος, ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, με τα οποία... βούλιαξε την ομάδα του Καμπανιακού.

Στους 14 βαθμούς πλέον ο Νέστος, στους 9 οι «κόκκινοι» της Θεσσαλονίκης. Την επόμενη αγωνιστική ο Νέστος έχει εκτός έδρας δοκιμασία με τον Μακεδονικό, ενώ ο Καμπανιακός υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Γ. Μούτσα, Ντόριαν (60′ Δαλιανόπουλος), Μανωλάκης, Γκιώνης, Τσαμούρης, Λέλεκας, Ψάλτης, Κωστίκα (60′ Σταυρόπουλος), Γλυνός (82′ Ιωαννίδης), Σαπουντζής (72′ Τσίκος), Ντοναλντόνι (82′ Αθανασόπουλος).

Καμπανιακός (Χαραλαμπίδης): Γιακουμής, Παντεκίδης, Παπαστεριανός, Χατζηκυριάκος (46′ Γαρύφαλλος), Ντουμάνης, Παπακωνσταντίνου (46′ Αλμπάνης), Πολύζος (72′ Σαρβανίδης), Ν. Καθάριος (66′ Καράκουτης), Τσαπακίδης, Ρόβας (68′ Ανανιάδης), Δερμιτζάκης.