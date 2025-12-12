Η Ίντερ Μαϊάμι ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του Ντε Πολ

Η κάτοχος του MLS, αποφάσισε να μονιμοποιήσει την μεταγραφή του Ροντρίγκο Ντε Πολ, καταβάλλοντας στην Ατλέτικο Μαδρίτης 15 εκατ. ευρώ.

Ο Αργεντινός χαφ, το καλοκαίρι μετακόμισε στην Ίντερ Μαϊάμι με την μορφή του δανεισμού από τους «ροχιμπλάνκος», με τον Ντε Πολ να έχει σημαντική συμβολή στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η αμερικανική ομάδα, μάλιστα πήρε την απόφαση να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς που προέβλεπε η συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης, για να κάνει μόνιμη την μεταγραφή του Ντε Πολ.

Έτσι, η Ίντερ Μαϊάμι κατέβαλλε στην Ατλέτικο το ποσό των 15 εκατ. ευρώ, με τον Αργεντινό χαφ να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με την κάτοχο του MLS.