Η Ίντερ Μαϊάμι ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του Ντε Πολ

Ο Αργεντινός χαφ, το καλοκαίρι μετακόμισε στην Ίντερ Μαϊάμι με την μορφή του δανεισμού από τους «ροχιμπλάνκος», με τον Ντε Πολ να έχει σημαντική συμβολή στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Η αμερικανική ομάδα, μάλιστα πήρε την απόφαση να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς που προέβλεπε η συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης, για να κάνει μόνιμη την μεταγραφή του Ντε Πολ.
Έτσι, η Ίντερ Μαϊάμι κατέβαλλε στην Ατλέτικο το ποσό των 15 εκατ. ευρώ, με τον Αργεντινό χαφ να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με την κάτοχο του MLS.