Live: Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ

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EUROPA CONFERENCE LEAGUE
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadium, Cosmote Sport 4 HD
League Phase, 5η αγωνιστική
League Phase, 5η αγωνιστική
SAMSUNSPOR
1 2
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ΑΕΚ
Διαιτητης
- Ζερεμί Πινιάρ (Γαλλία)
- VAR: Ματιέ Βερνίς (Γαλλία)
- AVAR: Ελίσα Ντοπέ (Γαλλία)
Βοηθοι
- Ορελιέν Ντρουέ (Γαλλία)
- Τομά Λιτσίνσκι (Γαλλία)
Τεταρτος
- Ρούντι Μπουκέ (Γαλλία)
Σκορερς
- 4' Μουκουντί (αυτογκόλ)
Κιτρινες καρτες
- 33' Σατκά
Σκορερς
- 52' Μαρίν
- 63' Κοϊτά
Κιτρινες καρτες
- 7' Μαρίν
- 44' Μάνταλος
- 57' Πινέδα
- 76' Γιόβιτς