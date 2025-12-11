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EUROPA CONFERENCE LEAGUE
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadium, Cosmote Sport 4 HD
League Phase, 5η αγωνιστική
Samsunspor
SAMSUNSPOR
1 2
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ΑΕΚ
ΑΕΚ
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Διαιτητης
  • Ζερεμί Πινιάρ (Γαλλία)
  • VAR: Ματιέ Βερνίς (Γαλλία)
  • AVAR: Ελίσα Ντοπέ (Γαλλία)
Βοηθοι
  • Ορελιέν Ντρουέ (Γαλλία)
  • Τομά Λιτσίνσκι (Γαλλία)
Τεταρτος
  • Ρούντι Μπουκέ (Γαλλία)
Σκορερς
  • 4' Μουκουντί (αυτογκόλ)
Κιτρινες καρτες
  • 33' Σατκά
Σκορερς
  • 52' Μαρίν
  • 63' Κοϊτά
Κιτρινες καρτες
  • 7' Μαρίν
  • 44' Μάνταλος
  • 57' Πινέδα
  • 76' Γιόβιτς

Live: Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ

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