Τσιαπακίδης: «Τα παιδιά έδωσαν ό,τι είχαν - Οι στιγμές δεν ήταν μαζί μας»

Στις λεπτομέρειες κρίθηκε η πρόκριση στο ζευγάρι του ΠΑΟΚ με τη Λέγκια σύμφωνα με τον προπονητή του Δικεφάλου, Πέτρο Τσιαπακίδη, ο οποίος έδωσε τα εύσημα στους παίκτες του για την υπερπροσπάθεια.

«Τα παιδιά έδωσαν ό,τι είχαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο «μαέστρος» της ασπρόμαυρης Κ19, η οποία ηττήθηκε και αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από την πολωνική Λέγκια Βαρσοβίας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην Cosmote TV:

Για την εμπειρία και τι άλλαξε μετά το 1-0: «Σε αυτή την ηλικία η διαχείριση των συναισθημάτων είναι κάτι που τα παιδιά θα πρέπει να εκπαιδευτούν. Θεωρώ ότι μετά το ημίχρονο αλλάξαμε κάποια πράγματα προς το καλύτερο. Εμφανιστήκαμε πιο αποφασιστικοί μέσα στο γήπεδο, κερδίσαμε μέτρα, παίξαμε ψηλότερα, ασκήσαμε πίεση στον αντίπαλο. Σκοράραμε ένα τέρμα. Ίσως η στιγμή που δεχτήκαμε την ισοφάριση ήταν αυτή που μας επηρέασε αρνητικά μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Θα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε λίγο καλύτερα το μομέντουμ γιατί πατούσαμε καλύτερα από τη Λέγκια στο γήπεδο».

Για τα κλάματα των παιδιών: «Είναι αλήθεια. Τα παιδιά ήθελαν πρώτα από όλα να εκπροσωπήσουν τον σύλλογο στο Youth League. Να δώσουν χαρά στον κόσμο που ήρθε και ήταν πολύς και ενίσχυσε την προσπάθεια. Θεωρώ ότι έδωσαν ό,τι είχαν να δώσουν τα παιδιά στο γήπεδο. Με σκοπό την εκπροσώπηση του συλλόγου και την χαρά του κόσμου.

Η Λέγκια είναι μία πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί και στην Πολωνία και εδώ. Είναι στιγμές που καθορίζουν αυτά τα ματς και την πρόκριση. Δυστυχώς οι στιγμές δεν ήταν μαζί μας. Θα δούμε θα αναλύσουμε τι πήγε και δεν πήγε καλά και η δουλειά μας είναι να τα βελτιώσουμε».

Για τα ταλέντα του ΠΑΟΚ: «Είναι η προσπάθεια που γίνεται αρκετά χρόνια τώρα στην ακαδημία. Με την ενίσχυση και τη βοήθεια της διοίκησης. Αν δείτε πως διαμορφώνονται τα ρόστερ, στην πρώτη ομάδα υπάρχουν πολλά παιδιά από την ακαδημία. Ο μέσος όρος της δεύτερης ομάδας είναι αρκετά μικρός, ενώ και στην Κ19 παρόλο που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε αρκετούς παίκτες από τον ΠΑΟΚ Β, ο σχεδιασμός είναι ότι όσο νωρίτερα μπορούν να παίξουν τόσο καλύτερα και για μας».

