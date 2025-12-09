Πολυκράτης: «Το κεφάλι ψηλά είμαστε ο ΠΑΟΚ - Το ευχαριστώ είναι... λίγο για αυτό τον κόσμο»

«Κεφάλι ψηλά είμαστε ο ΠΑΟΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της «ασπρόμαυρης» Κ19, Κωνσταντίνος Πολυκράτης, ο οποίος δεν είχε... λόγια για την τρομερή συμπαράσταση του κόσμου.

Μπορεί να απογοητεύτηκαν, να έκλαψαν και να «πληγώθηκαν» από τον αποκλεισμό, όμως οι Κυπελλούχοι του ΠΑΟΚ έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους.

Ο αρχηγός της ομάδας, Κωνσταντίνος Πολυκράτης, αποθέωσε τον κόσμο για τη μαγική ατμόσφαιρα, ενώ τα είπε... όλα με μία φράση «Κεφάλι ψηλά είμαστε ο ΠΑΟΚ».

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην Cosmote TV:

«Προσπαθήσαμε και το θέλαμε πάρα πολύ. Πετύχαμε πρώτοι γκολ γεμάτοι συναισθήματα, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το ευχαριστώ είναι λίγο για αυτό τον κόσμο. Συνεχίζουμε, το κεφάλι ψηλά, είμαστε ο ΠΑΟΚ. Είναι ποδόσφαιρο πως θα πάει το παιχνίδι, ήρθε και η κόκκινη κάρτα...»