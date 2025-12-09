Πολυκράτης: «Το κεφάλι ψηλά είμαστε ο ΠΑΟΚ - Το ευχαριστώ είναι... λίγο για αυτό τον κόσμο»

Μπορεί να απογοητεύτηκαν, να έκλαψαν και να «πληγώθηκαν» από τον αποκλεισμό, όμως οι Κυπελλούχοι του ΠΑΟΚ έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους.
Ο αρχηγός της ομάδας, Κωνσταντίνος Πολυκράτης, αποθέωσε τον κόσμο για τη μαγική ατμόσφαιρα, ενώ τα είπε... όλα με μία φράση «Κεφάλι ψηλά είμαστε ο ΠΑΟΚ».
Αναλυτικά όσα δήλωσε στην Cosmote TV:
«Προσπαθήσαμε και το θέλαμε πάρα πολύ. Πετύχαμε πρώτοι γκολ γεμάτοι συναισθήματα, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το ευχαριστώ είναι λίγο για αυτό τον κόσμο. Συνεχίζουμε, το κεφάλι ψηλά, είμαστε ο ΠΑΟΚ. Είναι ποδόσφαιρο πως θα πάει το παιχνίδι, ήρθε και η κόκκινη κάρτα...»