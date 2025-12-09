Η απίστευτη χαμένη ευκαιρία του Ελ Κααμπί - Πέτυχε το δοκάρι σε κενό τέρμα (vid)

Απίστευτη ευκαιρία για να σκοράρει εχασε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τον Μαροκινό να περνά και τον τερματοφύλακα της Καϊράτ, ωστόσο στη συνέχεια δεν βρήκε δίχτυα, καθώς ενώ ήταν ολομόναχος έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι.