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Η απίστευτη χαμένη ευκαιρία του Ελ Κααμπί - Πέτυχε το δοκάρι σε κενό τέρμα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Απίστευτη ευκαιρία για να σκοράρει εχασε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τον Μαροκινό να περνά και τον τερματοφύλακα της Καϊράτ, ωστόσο στη συνέχεια δεν βρήκε δίχτυα, καθώς ενώ ήταν ολομόναχος έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι.
Η απίστευτη χαμένη ευκαιρία του Ελ Κααμπί - Πέτυχε το δοκάρι σε κενό τέρμα (vid)