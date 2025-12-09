Ανορθόδοξος πόλεμος: Ο απίστευτος τρόπος που η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού διασύρθηκε από την ουραγό!

Δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός, αλλά και η Βικτόρια Πλζεν που έρχεται στην Ελλάδα από ένα σοκαριστικό αποτέλεσμα στο πρωτάθλημά της, το οποίο προέκυψε μάλιστα με τον πιο παράδοξο τρόπο.

Oι Πράσινοι υποδέχονται την Πλζεν την Πέμπτη (11/12, 22:00) στο ΟΑΚΑ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League και θέλουν την τρίτη σερί ευρωπαϊκή νίκη τους που θα τους βάλει ακόμη πιο γερά στο κόλπο της απευθείας πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Κοινή συνισταμένη για τις δύο ομάδες ότι έρχονται από πολύ άσχημα αποτελέσματα εντός συνόρων. Ο Παναθηναϊκός γκέλαρε στην έδρα της προτελευταίας Λάρισας και μάλιστα με γκολ στο 98’ από πέναλτι, για να μείνει πια στο -15 από την κορυφή.

Ακόμη μεγαλύτερο όμως το χαστούκι για τους Τσέχους, ομάδα που επίσης θεωρητικά ξεκίνησε τη σεζόν ως διεκδικητές του τίτλου, αλλά έμεινε πλέον στο -13 από την κορυφή μετά από 18 αγωνιστικές, έπειτα το απίθανο 3-0 με το οποίο διασύρθηκε από την ουραγό της βαθμολογίας Σλοβάτσκο το Σάββατο. Αυτό, για μία ομάδα που δεν είχε καν σκοράρει στα 7/8 προηγούμενα παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ πριν λίγες ημέρες άλλαξε και προπονητή.

Ποιο είναι όμως το ακόμη πιο εντυπωσιακό από την ήττα αυτή καθ' αυτή που δέχτηκε η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού;

Ο τρόπος που επέλεξε ο αντίπαλός της να την αντιμετωπίσει. Έχοντας τη χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος, με μόλις 8 γκολ σε 17 ματς μέχρι τότε, ο νέος τεχνικός Σκουχράβι πήρε μία ριζοσπαστική απόφαση.

Αφού είδε κι απόειδε με την ανομβρία των επιθετικών του, μεταξύ των οποίων μάλιστα κι ένας παλιός μας γνώριμος, ο άλλοτε φορ του ΠΑΟΚ, Μίκαελ Κρμέντσικ, έχοντας και δύο ακόμη στα "πιτς", αποφάσισε να ρίξει στην κορυφή το... εξάρι του, που αγωνίζονται σε αρκετά ματς και ως στόπερ!

Ο λόγος για τον γερόλυκο Βλάστιμιρ Ντάνιτσεκ, τον 34χρονο Τσέχο μεσοαμυντικό, ο οποίος αγωνίζεται εδώ και 16 χρόνια στη Σλοβάτσκο, με διάλειμμα μόλις μίας σεζόν που είχε πάει δανεικός. Για του λόγου το αληθές, στην καριέρα του έχει συνολικά περίπου 310 ματς, και τα 225 από αυτά αγωνίστηκε ως αμυντικός χαφ, ενώ έχει κι άλλα 58 ως στόπερ, ενώ σε δέκα ακόμα έπαιξε ακραίος μπακ. Τη φετινή σεζόν, στα 6 από τα 16 ματς που έπαιξε στο πρωτάθλημα, βρέθηκε στο κέντρο της άμυνας και στα υπόλοιπα δέκα αγωνίστηκε στο "6"!

Ο Ντάνιτσεκ δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ως "φουνταριστός" και το Σάββατο η σκέψη του προπονητή έγινε τελικά πράξη, παίρνοντας φανέλα βασικού ως η αιχμή του δόρατος της ομάδας.

Και τα... τρελά δεν σταματούν εδώ, αλλά συνεχίζονται με ακόμη πιο εντυπωσιακό τρόπο, αφού ο έμπειρος μεσαμυντικός όχι μόνο βρήκε δίχτυα, σημειώνοντας το τρίτο τέρμα της Σλοβάτσκο στο 68', αλλά έδωσε την ασίστ για το 2-0, ενώ είχε άμεση συμμετοχή και στο πρώτο γκολ της ομάδας του!

«Ο προπονητής μου είπε ότι αν δεν σκοράρω... τελειώνω», δήλωσε χαριτολογώντας ο Ντάνιτσεκ.

Τρία τέρματα δηλαδή, όλα με την υπογραφή του πολύπειρου άασου για την ουραγό της τσέχικης λίγκας, σε ένα απίθανο 3-0 επί της Πλζεν, η οποία είχε από την πλευρά της κάποιες μεγάλες ευκαιρίες τόσο για να προηγηθεί στο ξεκίνημα, όσο και να μειώσει στο β' μέρος, αλλά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα και στο τέλος ταπεινώθηκε, μένοντας χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα για τρίτη φορά στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές, βρισκόμενη πια οριακά στη ζώνη των πλέι οφ (5η).